В России задумались о запрете на экспорт зерновых

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В российском правительстве обсуждается возможность запрета на экспорт зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза и рожь, информирует газета «Известия».
В настоящее время Минсельхоз проводит мониторинг остатков зерна в стране. В случае снижения запасов до критического уровня в 10 миллионов тонн может быть введен временный запрет на экспорт.
Ожидается, что запасы на уровне 10 миллионов тонн смогут обеспечить потребности страны на протяжении полутора месяцев при ежегодном потреблении в 80-85 миллионов тонн.
Эксперты, опрошенные газетой, высказывают мнение, что запрет на экспорт является экстренной мерой, которая может быть применена лишь в исключительных обстоятельствах. Однако новый урожай и остатки предыдущего года гарантируют, что в стране не должно возникнуть дефицита зерновых.
По данным издания, в этом году урожай зерновых составил 147 миллионов тонн, из которых около 65 миллионов тонн может быть вывезено на экспорт.
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Ожидается, что запасы на уровне 10 миллионов тонн смогут обеспечить потребности страны на протяжении полутора месяцев при ежегодном потреблении в 80-85 миллионов тонн.
По данным издания, в этом году урожай зерновых составил 147 миллионов тонн, из которых около 65 миллионов тонн может быть вывезено на экспорт.
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Артем Кузьмин