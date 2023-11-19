Появилось видео первого применения российского кассетного боеприпаса РБК-500

Фото: istockphoto/aapsky
Российские военнослужащие впервые применили для атаки позиций ВСУ кассетные бомбы РБК-500. Это произошло в районе села Старомайорское в Донецкой Народной Республике.
На кадрах видео, опубликованном в телеграм-канале «Воин DV» видны вспышки разрывов и клубы дыма, поднимающегося на довольно большом участке над позициями ВСУ. Применение Вооруженными силами РФ кассетных боеприпасов стало ответом на обстрелы с использованием таких снарядов, которым украинцы неоднократно подвергали города на территории новых российских регионов.
Пока остается неизвестным, станет ли применение этого вида вооружения войсками РФ массовым или же останется разовой демонстрацией. В любом случае, как отмечают авторы телеграм-канала, украинцам следует начать глубже закапываться в землю, так как кассеты, особенно термитные, — это поистине страшное оружие.
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Пока остается неизвестным, станет ли применение этого вида вооружения войсками РФ массовым или же останется разовой демонстрацией. В любом случае, как отмечают авторы телеграм-канала, украинцам следует начать глубже закапываться в землю, так как кассеты, особенно термитные, — это поистине страшное оружие.
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Александр Бойцов