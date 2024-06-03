В российском регионе решили построить уличные туалеты без дверей

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На трассе в Башкирии установили уличные туалеты без дверей. Об этом сообщил Telegram-канал «Уфаситими».
Эти сооружения обнаружили на дороге Бирск — Тастуба — Сатка. В управлении дорожного хозяйства Башкирии пояснили, что объект еще не введен в эксплуатацию. Местные жители жалуются, что из-за отсутствия дверей им приходится искать укрытие за туалетами.
Ранее в школе Сабинского района Татарстана, перед проведением ЕГЭ, установили туалеты с частично открытыми дверями, что управление образования Татарстана сочло приемлемым.
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Артем Кузьмин