«Туалеты и дверные ручки»: Врач объяснила, как можно подхватить венерическое заболевание

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Наступает самое тёплое время года, и люди становятся более активны: гуляют, занимаются спортом, проводят большое количество времени в общественных местах, дверные ручки которых только и ждут своего часа, чтобы передать какой-нибудь вирус или инфекцию. Например, врач-гинеколог Василиса Гончарук в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в общественных туалетах могут быть получены половые заболевания: хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз.
Однако акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» отметила, что половыми заболеваниями можно заразиться исключительно половым путём.
Также специалист добавила, что самыми распространёнными заболеваниями в общественных местах являются чесотка и гепатит.
По словам собеседницы, такие болезни — «не пустяк, не комар чихнул», поэтому следует соблюдать элементарные правила гигиены.
В завершении беседы врач добавила, что нужно внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы потом не оказаться в больнице.
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«В туалетах невозможно, мочалками в бане тоже нельзя. Инфекция может попасть в половые органы только от одного партнера к другому — прямым путём», — объяснила специалист.
Также специалист добавила, что самыми распространёнными заболеваниями в общественных местах являются чесотка и гепатит.
«Чесотка — это очень распространённое и противное заболевание: зуд ужасный, мелкие насекомые, как будто клещи… Заболевание передается при рукопожатиях, при объятиях, через дверную ручку в общественных местах. А гепатит можно подхватит, например, в заведениях общепита, если плохо помыта и обработана посуда. В лечебных учреждениях, если что-то не так с антисептикой, то можно заразиться шприцевым гепатитом», — сказала врач.
По словам собеседницы, такие болезни — «не пустяк, не комар чихнул», поэтому следует соблюдать элементарные правила гигиены.
«Современный человек должен с завидной регулярностью мыть руки и обрабатывать их антисептическими средствами. Ещё стоит ходить в надёжные места, которые проверены временем и имеют хороший рейтинг, шаурму на улице лучше не употреблять», — отметила Любовь Ерофеева.
В завершении беседы врач добавила, что нужно внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы потом не оказаться в больнице.
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Анастасия Бондарева