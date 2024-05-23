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«Туалеты и дверные ручки»: Врач объяснила, как можно подхватить венерическое заболевание

Врач Ерофеева: в общественных местах можно заразиться чесоткой и гепатитом
23 мая 2024, 12:47
Фото: iStock/CandyRetriever

Фото: iStock/CandyRetriever

Наступает самое тёплое время года, и люди становятся более активны: гуляют, занимаются спортом, проводят большое количество времени в общественных местах, дверные ручки которых только и ждут своего часа, чтобы передать какой-нибудь вирус или инфекцию. Например, врач-гинеколог Василиса Гончарук в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в общественных туалетах могут быть получены половые заболевания: хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз.
Однако акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» отметила, что половыми заболеваниями можно заразиться исключительно половым путём.

«В туалетах невозможно, мочалками в бане тоже нельзя. Инфекция может попасть в половые органы только от одного партнера к другому — прямым путём», — объяснила специалист.



Также специалист добавила, что самыми распространёнными заболеваниями в общественных местах являются чесотка и гепатит.
«Чесотка — это очень распространённое и противное заболевание: зуд ужасный, мелкие насекомые, как будто клещи… Заболевание передается при рукопожатиях, при объятиях, через дверную ручку в общественных местах. А гепатит можно подхватит, например, в заведениях общепита, если плохо помыта и обработана посуда. В лечебных учреждениях, если что-то не так с антисептикой, то можно заразиться шприцевым гепатитом», — сказала врач.

По словам собеседницы, такие болезни — «не пустяк, не комар чихнул», поэтому следует соблюдать элементарные правила гигиены.

«Современный человек должен с завидной регулярностью мыть руки и обрабатывать их антисептическими средствами. Ещё стоит ходить в надёжные места, которые проверены временем и имеют хороший рейтинг, шаурму на улице лучше не употреблять», — отметила Любовь Ерофеева.

В завершении беседы врач добавила, что нужно внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы потом не оказаться в больнице.

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Петербурженка Чудная в девятый раз написала «Тотальный диктант» на высший балл
23 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/slexp880

Жительница Санкт-Петербурга Анна Чудная 12 раз подряд участвует в акции «Тотальный диктант» и последние девять лет текст пишет без ошибок на высший балл.
«В 2013 году я узнала из газеты, что есть такой познавательный проект. Я решила принять в нём участие. С тех пор пишу «Тотальный диктант» ежегодно. Постоянно готовлюсь к акции. Написание диктанта для меня уже стало традицией. К открытию нового сезона я начинаю готовиться с февраля. Первые мои оценки были не выше четвёрки. Но потом я начала писать филологический тест на пятёрки», — прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Анна.

При этом она отметила трудность, которая заключается в знаниях: по её словам, чем больше пишешь филологический тест, готовишься к нему, тем больше сомнений возникает. Вместе с тем девушка входит в число филологов-волонтёров, проверяющих работы.

В этом году в «Тотальном диктанте» приняли участие 7 607 петербуржцев, из 423 человека написали работу на «отлично».

Ранее сообщалось, что более 500 жителей Волоколамского округа Подмосковья стали участниками историко-патриотической акции «Диктант Победы», она проводилась более чем на десяти уникальных площадках муниципалитета.

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#русский язык
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Подмосковную молодёжь пригласили на международный форум «Байкал»
23 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/klug-photo

Министерство по молодёжной политике Иркутской области пригласило подмосковную молодёжь к участию в международном форуме «Байкал».
Мероприятие будет проходить в Ольхонском районе на территории озера Байкал с 12 по 16 августа.

В ведомстве обозначили главную тему предстоящего форума – «Цели устойчивого развития». Также будут выделены четыре основных направления: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодежные сообщества» и «Диалог культур».

К участию приглашаются россияне и иностранные граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку для участия можно на сайте https://forum-baikal.ru/ до 29 июня.

Целью создания в 2008 году международного молодёжного форума «Байкал» стало формирование эффективного механизма включения молодых россиян в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов России и других стран.

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#подмосковье
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Свыше 1,2 млн доз вакцины от бешенства разложат в лесах Подмосковья
23 мая 2024, 13:16

Фото: istockphoto / Marina Bagrova

Более 1,2 млн доз вакцины от бешенства разложат в лесах Подмосковья в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы.
Раскладка вакцины против бешенства для диких плотоядных животных в лесах и труднодоступных местах в виде съедобных брикетов-приманок проводится в регионе каждый год.

«Всего в 2024 году на проведение вакцинации животных против бешенства в стационаре запланировано использовать более 28 тыс. доз на сумму порядка 4,5 млн. рублей, на выезде — свыше 124 тыс. доз на сумму 13,1 млн. рублей. По состоянию на 1 мая против бешенства вакцинировано порядка 78 тысяч кошек и более 116 тысяч собак», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Стоит отметить, что что раскладку с использованием средств малой авиации обеспечивает Терветуправление № 5, а ручным способом проводят госучреждения ветеринарии Московской области.

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#подмосковье
#вакцины
#мособлдума
#животные
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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Нижнекамска
23 мая 2024, 13:01

Фото: istock / Sitikka

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на отправку и прием самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«С 12:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска», — говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения были введены в аэропорту Казани. Сообщается, что авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов, а также службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что над НПЗ в Нижнекамске звучит воздушная тревога. В настоящее время проводится эвакуация работников этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
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#меры
#казань
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Педагог из Ивантеевки стала призёром регэтапа «Сердце отдаю детям»
23 мая 2024, 12:37

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Педагог из Ивантеевки стала призёром регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Елена Баженова стала бронзовым призёром регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Педагог принимала участие в номинации «Педагог дополнительного образования технической направленности».

«Поздравляю Елену Леонидовну и коллектив гимназии № 3 города Ивантеевка с достойным результатом. Желаю профессионального роста и покорения новых вершин», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.

Елена работает педагогом дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 3» в Ивантеевке.

Награждение прошло в Доме Правительства Московской области в Красногорске.

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У никаба не должно быть будущего в России, заявил православный священник
Священник РПЦ Островский: запрет никаба в России должен быть однозначным
23 мая 2024, 11:42

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

В России не должно быть будущего у никаба – традиционного мусульманского женского головного убора, который оставляет открытым только глаза. С таким заявлением в своём Telegram-канале выступил православный священник Павел Островский.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никаба в России приведёт к общественной напряжённости.

Островский подчеркнул, что никаб никогда не был традиционным головным убором в России, поэтому возникают некоторые вопросы после заявления Аляутдинова.

Священник подчеркнул, что запрет никаба в России должен быть однозначным.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступил с предложением запретить ношение никаба в стране. Его заявление было связано с рассмотрением факторов, повышающих риск экстремизма.

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Жительница из Подмосковья победила в проекте «Лига Экскурсоводов»
23 мая 2024, 11:21

Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Мастер гостеприимства из Московской области победила в проекте «Лига Экскурсоводов». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».
Маргарита Тимофеева из Московской области вошла в число лучших экскурсоводов страны в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность».

«Мы — экскурсоводы со всей страны собрались на ВДНХ на финале «Лиги экскурсоводов», чтобы плотно поработать, найти свежие идеи, зарядиться энергией единомышленников и познакомиться с коллегами из других регионов. Не было ощущения конкурса, потому что царила теплая атмосфера в командах, все готовы были помочь, делиться интересными идеями, своими проектами, вдохновляли друг друга на реализацию новых маршрутов! Вообще, все гости и спикеры дали концентрат знаний, снабдили инструментами и зарядили нас всех на победу. Благодарю организаторов за возможность!», — поделилась победительница.

В финале «Лиги Экскурсоводов» состязались 210 представителей из 59 субъектов России.

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Жители Подмосковья могут воспользоваться «Народным инспектором» через «Добродел»
23 мая 2024, 10:48

Фото: istockphoto / Sitthiphong

Модуль «Народный инспектор» переехал в портал «Добродел». Лб этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Модуль добавили в последнем обновлении приложения.

«Мобильное приложение «Добродел» это не только сообщения по тем или иным вопросам. Это единая точка входа во все цифровые сервисы Подмосковья. Его функционал постоянно дополняется полезными опциями. Теперь в приложении реализован модуль „Народный инспектор“. Чтобы начать им пользоваться, просто необходимо обновить приложение на своем смартфоне до последней версии», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Народный инспектор» также работает, как и до его включения в приложение «Добродел». в рамках модюля жители могут направить жалобы по размещению транспорта на зелёных насаждениях, на детских и контейнерных площадках или сброс мусора из автотранспорта, мусор рядом с контейнерной площадкой, а также незаконные надписи, листовки, объявления, повреждение ливневок и люков.

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ФНС оштрафовала спортсменку Елену Исинбаеву за неуплату налогов
23 мая 2024, 10:41

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Исинбаева задолжала 465 688 рублей, которые ей необходимо погасить в срочном порядке, чтобы избежать блокировки российских счетов.

В настоящее время спортсменка проживает за пределами России. Точное место её проживания неизвестно, но в интернете распространяли сообщений о том, что её видели в Испании, Монако и на Канарских островах.

Днём ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счёт ИП хоккеиста Александра Овечкина из-за долга по налогам в размере 49 тысяч рублей.

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#штраф
#елена исинбаева
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