В сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США

Экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама примут участие в мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает NBC.
В сообщении телеканала упоминается, что два бывших лидера государства, которым сейчас 77 лет и 62 года, пытаются помочь своему преемнику, которому 81 год. Примечательно, что участие Обамы и Клинтона может принести кампании более 25 миллионов долларов.
По данным источника, предвыборная кампания нынешнего президента оценивает предстоящий сбор средств как самый успешный в истории Штатов.
Ранее сообщалось, что Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США.
Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
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По данным источника, предвыборная кампания нынешнего президента оценивает предстоящий сбор средств как самый успешный в истории Штатов.
Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
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Екатерина Коршунова