В Словакии сделали очень неожиданное признание о России

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Граждан Словакии никто и никогда не сможет заставить ненавидеть Россию. С таким заявлением выступил заместитель председателя парламента Словакии Любош Блаха после конференции, посвященной левым взглядам, которая прошла в Чехии.
«В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию. Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты», - написал Блаха в соцсетях.
Он подчеркнул, что в Словакии поддерживают историческую память и помнят жертв Второй мировой войны. Отметим, что его поездка в Чехию стала первым заграничным визитом после назначения на пост вице-спикера парламента Словакии.
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