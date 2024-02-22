В США арестовали двух человек за помощь главе ВТБ Костину в обходе санкций

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Министерство юстиции США объявило об аресте Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда, которые, как утверждается, оказывали содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций, пишет «Коммерсант».
По информации ведомства, Вольфсон и Бонд помогали Костину скрыть свою собственность на недвижимость в городе Аспен в штате Колорадо.
Сегодня, 22 февраля, представители Минюста США представили результаты работы межведомственной оперативной группы KleptoCapture, сформированной в марте 2022 года для борьбы с обходом санкций. На пресс-конференции было объявлено о выдвижении обвинений в отношении Андрея Костина за нарушение санкций.
Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин пытался скрыть информацию о владении двумя яхтами и недвижимостью в Аспене. По данным ведомства, глава ВТБ планировал продать недвижимость за $12 млн.
Помощь в проведении сделки, по утверждению Минюста, оказывали Гэннон Бонд и Вадим Вольфсон - бывший совладелец банка «Открытие», известный ранее как Беляев. После переезда в США он сменил фамилию на Вольфсон.
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Сегодня, 22 февраля, представители Минюста США представили результаты работы межведомственной оперативной группы KleptoCapture, сформированной в марте 2022 года для борьбы с обходом санкций. На пресс-конференции было объявлено о выдвижении обвинений в отношении Андрея Костина за нарушение санкций.
Помощь в проведении сделки, по утверждению Минюста, оказывали Гэннон Бонд и Вадим Вольфсон - бывший совладелец банка «Открытие», известный ранее как Беляев. После переезда в США он сменил фамилию на Вольфсон.
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Артем Кузьмин