В США арестовали двух человек за помощь главе ВТБ Костину в обходе санкций

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано поставил под сомнение слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что Киев — русский город. Так он ответил на вопрос журналистов, о том, что будет делать Брюссель, если ВС РФ дойдут до Киева.