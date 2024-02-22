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В США арестовали двух человек за помощь главе ВТБ Костину в обходе санкций

В США арестован бывший совладелец банка «Открытие»
22 февраля 2024, 23:24
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Министерство юстиции США объявило об аресте Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда, которые, как утверждается, оказывали содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций, пишет «Коммерсант».
По информации ведомства, Вольфсон и Бонд помогали Костину скрыть свою собственность на недвижимость в городе Аспен в штате Колорадо.

Сегодня, 22 февраля, представители Минюста США представили результаты работы межведомственной оперативной группы KleptoCapture, сформированной в марте 2022 года для борьбы с обходом санкций. На пресс-конференции было объявлено о выдвижении обвинений в отношении Андрея Костина за нарушение санкций.


Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин пытался скрыть информацию о владении двумя яхтами и недвижимостью в Аспене. По данным ведомства, глава ВТБ планировал продать недвижимость за $12 млн.

Помощь в проведении сделки, по утверждению Минюста, оказывали Гэннон Бонд и Вадим Вольфсон - бывший совладелец банка «Открытие», известный ранее как Беляев. После переезда в США он сменил фамилию на Вольфсон.

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Блинкен не вступал в разговор с Лавровым на встрече G20
Блинкен не контактировал с Лавровым на заседании G20 в Рио-де-Жанейро
22 февраля 2024, 23:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не общался с России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 в Бразилии. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Но я слышал его выступления на встречах, и я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», – отметил глава Госдепа.

Ранее Лавров отреагировал на высказывания Блинкена, заявив, что в системе международных отношений странам приходится делать выбор: быть за столом или в меню. На пресс-конференции в Рио-де-Жанейро после встречи министров иностранных дел G20 Лавров выразил надежду, что Запад не подавится «за демократическим столом».

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#сша
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#g20
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Байден объявил о новых санкциях после встречи с Юлией Навальной
Белый дом: Байден провел встречу с вдовой Навального и объявил о новых санкциях
22 февраля 2024, 23:24

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден встретился с Юлией Навальной. Об этом известила пресс-служба Белого дома.
Встреча состоялась в Сан-Франциско. В ней также приняла участие дочь Навального* Далия. Американский лидер выразил им свои соболезнования.

В результате встречи Байден сообщил о новых санкциях против России. Белый дом отметил, что Вашингтон объявит о них в пятницу, 23 февраля.

Ранее президент США заявлял о возможности введения новых антироссийских санкций из-за смерти Навального*.

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США объявили своего фаворита на пост генерального секретаря НАТО
Вашингтон сообщил о поддержке Рютте как претендента на пост генсека НАТО
22 февраля 2024, 23:03

Фото: iStock/Michele Ursi

США поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим и общественным связям Джон Кирби, передает РИА Новости.
По словам Кирби, Вашингтон дал понять союзникам, что «мистер Рютте будет отличным генеральным секретарем НАТО».

Ранее, 23 октября 2023 года, Рютте выразил готовность возглавить военный альянс. Более 20 членов НАТО, включая президента США Джо Байдена, выразили свою поддержку его кандидатуры.

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Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за оскорблений Байденом Путина
22 февраля 2024, 22:11

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Посольство России в Америке направило жесткую ноту протеста в госдеп США после оскорблений, сказанных президентом Джо Байденом в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова опубликованы в Telegram-канале дипмиссии.
«Как только сегодня утром начал работу госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», - заявил Антонов.

При этом он подчеркнул, что подобную ситуацию едва ли получится урегулировать обычными извинениями, добавив, что власти США скорее всего на это не пойдут.

По словам посла, российская сторона не рассчитывает на адекватную реакцию со стороны американского руководства и добавил, что по мере приближения выборов в США подобные случае становятся рутинными.

Напомним, Байден в очередной раз неуважительно высказался в адрес Путина: «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил 81-летний президент.

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Пресс-секретарь ЕК Стано поставил под сомнения слова Медведева о русском Киеве
22 февраля 2024, 21:56

Фото: iStock/artJazz

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано поставил под сомнение слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что Киев — русский город. Так он ответил на вопрос журналистов, о том, что будет делать Брюссель, если ВС РФ дойдут до Киева.
По словам Стано, который вышел на трибуну в футболке с символикой Украины, надетой поверх белой рубашки, «Медведеву стоит обратиться к врачу».

«Мы намерены активно поддерживать Украину против российской агрессии. Как заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС, Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше, всем чем возможно, боеприпасами, оружием, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну», - заявил Стано.
Ранее Медведев не исключил, что для успешного завершения специальной военной операции российским войскам, скорее всего, потребуется дойти до Киева.

На встрече с журналистами политик назвал две причины того, почему это придётся сделать. Первая заключается в том, что Киев — русский город, с русскими корнями, и его история неразрывно связана с историей Руси, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Вторая причина состоит в том, что именно из Киева исходит угроза не просто безопасности, но и самому существованию России.

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#ес
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#киев
#медведев
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Путин прибыл с рабочей поездкой в Чувашию
22 февраля 2024, 21:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин приехал из Казани в Чебоксары с рабочей поездкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин провел в Казани два дня. За это время он совершил полет на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике Ту-160М. В воздухе глава российского государства провел 40 минут. Российский лидер остался очень доволен увиденным и испытанным. Путин назвал опробованную технику очень качественной и прекрасно работающей. Также президент сказал командиру воздушного судна и обещал повторить то же самое министру обороны РФ Сергею Шойгу: самолёт абсолютно готов к тому, чтобы быть принятым в состав ВС РФ.

Глава государства прибыл в Казань 21 февраля, он поучаствовал в церемонии открытия «Игр будущего» и провел несколько двусторонних встреч - с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Республики Сербской.

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В сеть попало видео, на котором Путин поднимается на борт Ту-160М в Казани
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#шойгу
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Сенатор Гибатдинов объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина
22 февраля 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина маразмом.
«Маразматичный Байден не отдаёт себе отчёт ни в том, что он говорит, ни в том, что он делает. Его помутнение рассудка и потеря в пространстве говорит только о том, что он не может управлять страной. А его рассказы о том, как он общается с давно умершими людьми, значат только то, что он до сих пор одержим призраками холодной войны», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Гибатдинов.

По его мнению, США являются единственной страной в мире, которая несёт угрозу ядерной безопасности планеты.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал хамское заявление главы США Джозефа Байдена в свой адрес «адекватной реакцией», отметив, что иначе американский президент сказать о нём не мог.

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#сша
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#байден
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Дания назвала сроки поставки истребители F-16 на Украину
Минобороны Дании: первые истребители F-16 страна передаст Украине летом
22 февраля 2024, 20:10

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Копенгаген летом текущего года передаст Украине первую партию истребителей F-16. Об этом заявил глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен. Его слова приводит агентство Рейтер.
«Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом», - заявил Поульсен.

Он также отметил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники, а также 15 тысяч артиллерийских снарядов.

Данную информацию также подтвердила премьер Дании Метте Фредериксен.

При этом советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее признавал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов. По его словам, появление каждого нового типа самолёта ведёт к появлению дополнительной нагрузки в плане его технического обеспечения, обслуживания, ремонта и эксплуатации.

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#всу
#истребители
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Сенатор Цеков назвал Одессу русским городом
22 февраля 2024, 20:04

Фото: istockphoto.com/teksomolika

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Одесса является русским городом.
Так он прокомментировал призывы к Одессу вернуться домой зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Одесса — русский город. Судя по тому, как формировалась Украина, придём к выводу, что всё создавалось не на основе двух-трех тысячелетий украинской нации, как заявлял Ющенко», — отметил в беседе с NEWS.ru Цеков.

Он добавил, что украинское государство сделано русскими людьми и состоит из русских.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков счёл возмутительным фактом то, что НАТО запросило со стороны Украины список целей в России.

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#украина
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