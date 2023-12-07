Глава ВТБ Костин раскрыл, вернётся ли доллар к отметке в 100 рублей

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В настоящее время нет оснований для укрепления рубля, но повышение курса доллара до 100 рублей вряд ли ожидается в этом году. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
Он отметил, что до конца года, предполагается, что курс доллара будет колебаться в районе 90 рублей, но возможно и повышение, которое, тем не менее, не превысит сторублёвый порог.
Костин сообщил, что недавнего укрепления курса удалось достичь благодаря повышению ключевой ставки, а также принятию административных мер по продаже валюты экспортёрам.
Глава российского банка отметил, что не видит угрозы дальнейшей девальвации, поскольку курс сможет достичь равновесия. Также он подчеркнул, что снижение курса рубля не сильно сказывается на инфляции.
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Костин сообщил, что недавнего укрепления курса удалось достичь благодаря повышению ключевой ставки, а также принятию административных мер по продаже валюты экспортёрам.
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Анастасия Чинкова