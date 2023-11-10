В США испугались того, что Иран или Китай развяжут глобальную войну

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Администрация президента США Джо Байдена считает, что ситуацию глобальной войны в мире приближают сразу пять угроз, которые «очень нервируют Белый дом». Об этом 10 ноября пишет американский портал Axios
К числу этих угроз издание, в частности, отнесло:
Главной на сегодняшний день проблемой, по мнению вашингтонских чиновников, являются Иран и финансируемые им террористические группы, включая ливанскую «Хезболлу», поскольку они вполне могут атаковать американские силы на Ближнем Востоке.
Вместе с этим, фиксируя сложность текущего момента, администрация Белого дома крайне внимательно следят за Китаем, который «может воспользоваться хаосом и начать операцию на Тайване».
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки стали как никогда близки к третьей мировой войне. А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, из-за действий англосаксов Ближний Восток находится «на грани большой войны». Подобное положение дел можно отследить и на Украине.
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- воюющее с Израилем палестинское движение ХАМАС;
- ось Россия — Китай;
- Северную Корею;
- вооруженные подразделения Ирана и их прокси-структуры в других странах,
- фейковые видео, сделанные с помощью искусственного интеллекта, и поражающие все поля боя.
Вместе с этим, фиксируя сложность текущего момента, администрация Белого дома крайне внимательно следят за Китаем, который «может воспользоваться хаосом и начать операцию на Тайване».
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки стали как никогда близки к третьей мировой войне. А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, из-за действий англосаксов Ближний Восток находится «на грани большой войны». Подобное положение дел можно отследить и на Украине.
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Артем Путинцев