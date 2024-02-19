В США предложили исключать из НАТО тех, кому не хватает средств на оборону

Фото: iStock/VanderWolf-Images
Американский сенатор Линдси Грэм предложил исключать из НАТО страны, чей оборонный бюджет составляет менее двух процентов от ВВП? обязательных для всех стран-членов Североатлантического альянса. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.
«Я хочу, чтобы была система, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают», — безапелляционно заявил Грэм.По словам сенатора, расходы на оборону в размере двух процентов от ВВП — это необходимость для каждого участника НАТО. Но сейчас это требование не выполняют 19 стран-членов альянса.
НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,3%. При этом та же Польша, согласно данным FT, тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты — хотя в количественном отношении расходы Вашингтона на военные цели в двадцать пять раз превышают аналогичные траты Варшавы.
По данным СМИ, НАТО собирается публично заявить, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа. Тот считает, что государства-члены альянса должны увеличить траты на поддержку Украины, или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место.
Бывший глава Белого дома объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.
Читайте также:
Расходы Польши на оборону больше, чем у Соединённых Штатов
Трамп хочет заставить партнеров по НАТО увеличить помощь Киеву до уровня США
В США раскрыли горькую правду о безопасности Европы
Артем Путинцев