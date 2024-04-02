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В США предложили неожиданный шаг по Украине

Профессор Миршаймер: НАТО необходимо разорвать отношения с Украиной ради мира
02 апреля 2024, 18:13
Фото: iStock/ RomanBabakin

Фото: iStock/ RomanBabakin

Североатлантический альянс должен завершить все свои связи с Украиной в целях разрешения конфликта с Россией, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

«Необходимо прекратить связи Запада с Украиной в области безопасности. Просто сказать, что Украина не будет членом НАТО, недостаточно; необходимо полностью прекратить безопасностные отношения с Украиной», — подчеркнул он.
Миршаймер также отметил, что Запад должен поощрять Украину к мирным переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую потерю территорий, и НАТО должен прекратить поддерживать идею вступления Киева в альянс.

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Синьхуа: Джо Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
02 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/WD Stuart

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, передает агентство Синьхуа (КНР).
Лидеры двух государств пообщались на тему двусторонних отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. До этого китайский и американский лидеры встречались на саммите в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.

В январе было озвучено, что Вашингтон продолжит вводить технологические ограничения в отношении Пекина для защиты собственной национальной безопасности. Си Цзиньпин в ответ призвал США не мешать Китаю развиваться.

«Китай и США должны помогать друг другу развиваться в различных сферах, а не мешать», — заявлял ранее китайский лидер.
Переговоры США и Китая 2 апреля проводились в том же ключе. Как сообщило китайское телевидение, «главы двух государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес».

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года с рабочим визитом в Китай должен отправиться президент РФ Владимир Путин.

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#китай
#сша
#джозеф байден
#си цзиньпин
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Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет
02 апреля 2024, 18:25

Фото: iStock/Irina Piskova

Ранее законопроект был размещен на сайте Верховной Рады, 2 апреля его подписал президент Украины. Об этом сообщает депутат Рады Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
На Украине до 18 мая продлен режим «военного положения», также действуют нормы всеобщей мобилизации для мужчин. Теперь нижний порог призывного возраста для украинских военнослужащих понижен до 25 лет. В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 25 до 60 лет.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что намеревается применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории Крымского полуострова.

В октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту, ВС РФ по поручению Владимира Путина провели масштабнейшую атаку по энергообъектам Украины, которая на несколько месяцев погрузила столицу в режим «блекаута».

Для жителей украинских городов тогда стали привычным делом перебои с обеспечением электричеством, водой, а также неработающая канализация.

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#украина
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#возраст
#владимир зеленский
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Украина станет членом НАТО — Блинкен
Госсекретарь США Блинкен заверил, что Украина станет членом НАТО
02 апреля 2024, 18:15

Фото: Istock/Michele Ursi

Украина станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО), но нужна дорожная карта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Украина станет членом НАТО, но для этого нужна понятная дорожная карта, которая позволит двигаться по направлению к этой цели.

Украина подала заявку об ускоренном вступлении в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек альянса заявил, что полноценное членство Киева в союзе невозможно до окончания военного конфликта.

Ранее Блинкен заявил, что Украина переживает критически важный момент в конфликте с Россией, поэтому ей нужно срочно одобрить финансовую помощь в размере 60 миллиардов рублей.

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#нато
#украина
#сша
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Нетаньяху признал удар Израиля по мирным людям в Газе
02 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией 2 апреля, признал факт удара по мирным людям в Газе.
Речь идет об ударе по автомобилю гуманитарной организации World Central Kitchen. Армия обороны Израиля выразила соболезнования пострадавшим и пообещала провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

Нетаньяху сообщил, что «на войне такое бывает», но заверил, что израильская сторона намерена досконально расследовать данный инцидент.

«Мы находимся в контакте с правительствами и сделаем всё, чтобы подобное не повторилось», — заявил премьер.
Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения по доставке в Газу гуманитарной помощи.

При этом вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. В МИД РФ высказали решительное осуждение подобным действиям и потребовали от мировой общественности дать соответсвующую правовую оценку ситуации.

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Киев считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов
#израиль
#армия
#удар
#биньямин нетаньяху
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В МИД Франции назвали атаки Украины по НПЗ в России легитимными мерами
Министр Сежурне: Киев атакует НПЗ в РФ в рамках легитимной обороны
02 апреля 2024, 17:51

Фото: iStock/SimonLukas

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты в России, заявил, что Киев действует в рамках легитимной обороны. Слова политика приводит РИА Новости.
Министр считает, что таким образом Украина пытается ослабить российскую сторону и оснащение армии сырьем.

«Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны», – сообщил Стефан Сежурне на пресс-конференции.
В марте текущего года украинские БПЛА атаковали сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала подобные атаки террористическими.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, что считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов украинских сил.

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#украина
#россия
#нпз
#атака
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Блинкен: США не поддерживают удары Киева по территории России
02 апреля 2024, 17:35

Фото: istockphoto/rarrarorro

Администрация Белого дома не поддерживает атаки Украины объектов на территории России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.
Об этом он сказал, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне по итогам их встречи в Париже. Глава французского внешнеполитического ведомства в свою очередь заявил, что атакуя нефтяные объекты на территории России Киев действует «в рамках легитимной самообороны».

На встрече американского госсекретаря и главы МИД Франции обсуждались меры по предотвращению передачи России вооружений и материалов для её оборонно-промышленного комплекса со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи. По словам Блинкена, это представляет собой угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности в целом.

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#мид
#меры
#киев
#сша
#россия
#китай
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Военэксперт Подопригора объяснил позицию Турции к связи Армении с НАТО
02 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Военный эксперт Борис Подопригора выразил уверенность в том, что Турции негативно воспримет развитие взаимоотношений между Арменией и НАТО.
По его словам, именно это и останавливает Ереван разрушить связи с Москвой и примкнуть к альянсу хотя бы частично.

«Что значит примкнуть к Западу? Вступить в отношения с НАТО, необязательно в полном объёме. Но соседство Армении с Турцией сразу же ставит массу вопросом: а как на это отреагирует, что это будет означать с учётом исторически непростых отношений Еревана и Анкары. Я бы ещё сюда добавил очень непростой фактор Ирана», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru специалист.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял, что Ереван стремится углублять отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, которые являются основными партнёрами страны.

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#нато
#турция
#армения
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Захарова обвинила МОК в преступном сговоре с Киевом
Мария Захарова обвинила главу МОК Томаса Баха в преступном сговоре с Украиной
02 апреля 2024, 17:17

Фото: сайт МИД РФ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вступил в преступный сговор с Украиной. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она пояснила, что на такой сговор Бах мог пойти для того, чтобы отстранить сильных конкурентов в лице российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Напомним, прежде глава МОК заявил, что создана специальная комиссия, в которую входят представители из Украины, которая наблюдает за высказыванием российских спортсменов в социальных сетях и СМИ.

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#захарова
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#украина
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На Украине уволили предлагавшую взорвать Крымский мост замглавы МИД Джапарову
02 апреля 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Кабинет министров Украины уволил со своего поста первого заместителя министра иностранных дел Эмину Джапарову. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
В феврале нынешнего года Джапарова заявила о своём желании уничтожить Крымский мост, а также переименовать города полуострова в их крымско-татарские названия. В частности, она предлагала документально зафиксировать названия Акмесджит вместо Симферополя, Кефе вместо Феодосии, Эски-Кырым вместо Старого Крыма.

В своём телеграм-канале Мельничук не сообщил о причинах увольнения замминистра, ограничившись констатацией кадровых изменений. Джапарова также считала невозможным окончание конфликта на Украине без участия Китая с учётом его статуса постоянного члена Совета безопасности ООН и статус крупнейшей экономической державы.

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#украина
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