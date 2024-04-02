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Североатлантический альянс должен завершить все свои связи с Украиной в целях разрешения конфликта с Россией, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
«Необходимо прекратить связи Запада с Украиной в области безопасности. Просто сказать, что Украина не будет членом НАТО, недостаточно; необходимо полностью прекратить безопасностные отношения с Украиной», — подчеркнул он.Миршаймер также отметил, что Запад должен поощрять Украину к мирным переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую потерю территорий, и НАТО должен прекратить поддерживать идею вступления Киева в альянс.
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