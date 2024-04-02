Захарова прокомментировала вступление Швеции в НАТО

Фото: council.gov.ru
Членство в НАТО для Швеции — это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она привела результаты опроса среди населения Швеции, согласно которому три из пяти граждан высказались против отправки шведских военных для участия в боевых действиях или учениях НАТО.
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Артем Кузьмин