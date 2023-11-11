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США следует приложить все силы для того, чтобы избежать прямого столкновения с Россией и Китаем. Такой масштабный конфликт может привести к тому, что страна просто перестанет существовать.
Рамасвами также с грустью сообщил, что в настоящее время страна, которой он рассчитывает руководить, находится в крайне слабом и уязвимом положении как в военной, так и в экономической области. Возможно, впервые за долгое время Россия превосходит США в военном отношении, заключил политик, приведя в пример российские гиперзвуковые ракеты, которые невозможно перехватить американскими средствами ПВО.
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Александр Бойцов