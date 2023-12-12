Boeing: В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

Фото: iStock/allanswart
Агентство противоракетной защиты США совместно с компанией Boeing провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.
«В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета», — говорится в публикации.
Читайте также:
США помогут Украине создать войска, способные сдержать ВС РФ в будущем
Экс-сотрудница госдепа Райт обвинила США в срыве переговоров по Украине
Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Украине
Диана Аванесян