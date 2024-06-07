В США выразили готовность возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

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Специальный помощник президента США, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по нераспространения Пранай Вадди отозвался о возобновлении переговоров с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон готов обсуждать соглашение с Москвой.
Напомним. 21 февраля 2023 года Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию объявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса США и участия западных стран в конфликте на Украине, а также из-за их желания нанести России «стратегическое поражение». Он заявил, что США готовятся к испытаниям ядерного оружия и разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов.
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«При всех дипломатических возможностях, которые у нас есть, мы повторяем обращение [о возобновлении переговоров по ДСНВ]», – заявил он.
Напомним. 21 февраля 2023 года Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию объявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса США и участия западных стран в конфликте на Украине, а также из-за их желания нанести России «стратегическое поражение». Он заявил, что США готовятся к испытаниям ядерного оружия и разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов.
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Александр Климов