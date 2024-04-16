В США заявили, что готовы возобновить сотрудничество с Россией по ДСНВ

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Государственный департамент заявил о готовности США снова выполнять условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в случае возвращения России к его соблюдению. Об этом сообщает американское правительство в своем докладе.
«Соединенные Штаты выразили желание и готовность отказаться от своих контрмер и полностью выполнить новый ДСНВ, если и когда Россия вернется к соблюдению своих обязательств по новому ДСНВ», — указано в документе.Помимо этого, в докладе подчеркнули, что Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжают полностью соблюдать данные ограничения.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак