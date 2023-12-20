В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента

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Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента, выборы которого пройдут 15—17 марта 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс», Памфилова отметила, что на данный момент «происходит активное выдвижение кандидатов» на пост президента. Глава ЦИК подчеркнула, что количество заявок будет расти.
Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.
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Екатерина Коршунова