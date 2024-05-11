В Турции назвали неуважением к международному праву поступок посла Израиля в ООН

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Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик написал в соцсети Х, что поступок посла Израиля на трибуне ООН с уставом организации показал, что Тель-Авив не признаёт международное право.
Напомним, постпред Израиля Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нём устав ООН, сказав, что именно это сейчас делают дипломаты, намереваясь «продвинуть создание палестинского террористического государства».
Уточняется, что в секретариате организации не критиковали поступок Эрдана, но заявили, что ООН — это организация, требующая уважения к уставу. Челик отметил, что действия израильского постпреда демонстрируют неуважение.
Он также добавил, что вопрос о членстве Палестины в ООН, который был вновь рассмотрен в Совбезе ООН, вызывает отрадные чувства.
Ранее сообщалось, что 2 мая Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.
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Уточняется, что в секретариате организации не критиковали поступок Эрдана, но заявили, что ООН — это организация, требующая уважения к уставу. Челик отметил, что действия израильского постпреда демонстрируют неуважение.
Он также добавил, что вопрос о членстве Палестины в ООН, который был вновь рассмотрен в Совбезе ООН, вызывает отрадные чувства.
Ранее сообщалось, что 2 мая Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.
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Екатерина Коршунова