В Турции пообещали продолжить посредничество по Украине

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Турция планирует продолжить посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине.
Об этом сообщает Anadolu. По словам главы МИД республики Хакана Фидан, Турция полна решимости продолжать всю возможную посредническую деятельность по Украине.
Также он передал президенту России Владимиру Путину приветствие от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Фидан, отношения между РФ и Турцией развиваются хорошо.
В свою очередь, Владимир Путин поприветствовал интерес Турции ко вступлению в БРИКС. Он сообщил, что будет поддерживать страну в стремлении решать общие глобальные задачи.
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Также он передал президенту России Владимиру Путину приветствие от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Фидан, отношения между РФ и Турцией развиваются хорошо.
В свою очередь, Владимир Путин поприветствовал интерес Турции ко вступлению в БРИКС. Он сообщил, что будет поддерживать страну в стремлении решать общие глобальные задачи.
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Алёна Самарева