Bloomberg: Власти США разочаровываются действиями Израиля против ХАМАС

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Американские власти все больше разочаровываются тем, как Израиль действует против палестинского движения ХАМАС из-за роста количества жертв среди гражданских, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Белый дом все больше разочаровывается тем, как Израиль ведет войну против ХАМАС, поскольку число погибших среди мирного населения растет, а призывы администрации остаются без внимания, что усиливает раскол между близкими союзниками», - пишут журналисты.В агентстве отметили, что американские чиновники всё чаще стали связываться с властям Израиля на предмет количества жертв среди гражданского населения, которое ежедневно растёт в результате военной операции, которую ЦАХАЛ проводит на территории сектора Газа. Однако, эти серьезные обсуждения пока что игнорируются израильской стороной.
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