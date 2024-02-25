В Турции считают, что из-за Крыма может разразиться третья мировая война

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Попытка Украины начать военную интервенцию в Крыму развяжет третью мировую войну, заявил в интервью РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.
«Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции против Крыма. Это явно означает Третью мировую войну. Если нынешнее неонацистское правительство на Украине совершит те же ошибки, что и нацисты предыдущих поколений, они пострадают от последствий», — отметил политик.Сель добавил, что решение крымчан присоединиться к РФ десять лет назад было однозначным и ясным. Он подчеркнул, что киевские власти своей политикой продолжают демонстрировать неуважение к выбору жителей полуострова, который они сделали на референдуме девять лет назад.
Украина не сможет вернуть Крым, а, наоборот, потеряет ещё больше территорий. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он подчеркнул, что в настоящее время военный захват ВСУ Крыма нереализуем, поскольку эта перспектива слишком отдалена от того, что происходит на фронте.
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