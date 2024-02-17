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В Польше заявили, что Украина не сможет вернуть Крым

Генерал Скшипчак: Украина не вернёт Крым и может потерять ещё больше территорий
17 февраля 2024, 16:49
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Украина не сможет вернуть Крым, а, наоборот, потеряет ещё больше территорий. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
Он призвал украинских властей вернуться в реальность и усиливать оборону, что не потерять ещё больше территорий.

Скшипчак подчеркнул, что в настоящее время военный захват ВСУ Крыма нереализуем, поскольку эта перспектива слишком отдалена от того, что происходит на фронте.


Генерал назвал единственным решением корейскую модель, то есть зону разделения войск. Если же не придерживаться этой стратегии, конфликт может превратиться в «тлеющий вулкан».

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СМИ назвали деталь, предзнаменующую поражение Украины
BI: ВСУ идут по стратегии, обернувшейся крахом Германии во Второй мировой войне
17 февраля 2024, 15:36

Фото: istock / YakubovAlim

Вооруженные силы Украины перешли к стратегии «активной обороны», повторяющей действия войск Германии, которая обернулась поражением во Второй мировой войне. Об этом пишет Business Insider.

«В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. Уступая в численности и вооружении Красной армии, немцы возлагали надежды на мобильную, агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений.», — сказано в публикации.
Указано, что после провала украинского контрнаступления, украинские командиры начали говорить о переходе к «активной обороне». Согласно их задумке, это должно было блокировать наступления российских войск, а в это время позволить искать возможности для нанесения контрударов и отвоевания позиций.

Сейчас Украина также выбрала стратегию «активной обороны», которая повторяет немецкий подход 80-летней давности. По задумке командования ВСУ, оборона якобы должна блокировать наступление вооруженных сил России. В публикации указано, что данная стратегия не позволит одержать победу над РФ и вернуть потерянные регионы.

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#украина
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#всу
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ВСУ попытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами
Кимаковский: система ПВО сбила не меньше четырех целей над Мариуполем
17 февраля 2024, 12:45

Фото: istock / Alexyz3d

Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, система ПВО отразила атаку. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский информагентству ТАСС.

«Учитывая дальность, огонь по этому направлению традиционно велся дальнобойными ракетами. К счастью, все обошлось, система ПВО отработала на отлично», — отметил собеседник издания.
По данным Кимаковского, система ПВО сбила не менее 4-х целей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решение отступить от Авдеевки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#мариуполь
#пво
#всу
#ракета
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Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск из Авдеевки
Захарова: вывод войск ВСУ из Авдеевки не связан с сохранением жизней
17 февраля 2024, 12:32

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Вывод ВСУ из Авдеевки никак не связан с сохранением жизней. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захаров, комментирую заявление президента Украины Владимира Зеленского.
В своём Telegram-канале она поспорила с украинским лидером, заявив, что истинной причиной отхода войск являются особенности украинских властей.

Так, по словам Захаровой, Зеленский вместе с другими политиками умеет «воевать» исключительно за крупные суммы, которые напрямую попадают к ним. И все их действия направлены против мирных граждан Украины.

В заключение представитель МИД подчеркнула, что ничего, кроме денег, не имеет для них значения.

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#мария захарова
#владимир зеленский
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#россия
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Зеленский прокомментировал решение оставить Авдеевку
Зеленский: решение оставить Авдеевку логично
17 февраля 2024, 12:17

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решение отступить от Авдеевки. Об этом пишет издание «РБК-Украина».
Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за возникающего риска попасть в окружение.

Зеленский также заявил, что в настоящее время Украину ограничивает лишь дальность и достаточность средств поражения. Однако, по его словам, ситуация зависит не только он Киева, что сложившаяся ситуация подтверждает.

Кроме того, президент указал на то, что ВСУ страдают от недостатка вооружения, в частности, артиллерии и средств дальнего поражения.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский анонсировал решение вывести украинские войска из Авдеевки. После этого солдаты ВС РФ водрузили несколько российских флагов в центре населённого пункта.

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#владимир зеленский
#украина
#всу
#россия
#спецоперация
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В Госдуме назвали отступление ВСУ из Авдеевки моральным поражением Киева
Депутат ГД Чепа: отступление ВСУ из Авдеевки – моральное поражение Украины
17 февраля 2024, 11:31

Фото: iStock/Anna_Anikina

Отступление украинских войск из Авдеевки стало моральным поражением для Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа.
По его словам, сама Авдеевка вряд ли станет переломным моментом, однако это довольно знаковое место, где в течение нескольких лет создавался эшелонированный укрепрайон. Именно туда украинские войска бросали большое количество своих резервов и сил.

Напомним, что главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил о решении вывести войска из Авдеевки. Российские военные водрузили в нескольких частях населённого пункта российские флаги.

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#сво
#всу
#вс рф
#госдума
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Три человека погибли после утреннего обстрела в ДНР
Шевченко: три человека погибли в результате обстрела Пантелеймоновки в ДНР
17 февраля 2024, 11:19

Фото: iStock/RamonCast

Три человека погибли в результате утреннего обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР. Об этом сообщил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.
По его словам, в числе погибших был мальчик 2009 года рождения.

Также четыре человека, среди которых десятилетняя девочка, получили ранения.

В настоящее время спасатели разбирают завалы, по которыми всё ещё могут находиться люди.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска минувшей ночью и утром субботы нанесли массированные удары по Горловке и Пантелеймоновке. Обстрелы производились снарядами натовского калибра.

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#днр
#обстрел
#всу
#погибшие
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Системы ПВО за ночь перехватили более 30 украинских беспилотников
ПВО за ночь перехватила 33 украинских беспилотника над пятью областями РФ
17 февраля 2024, 09:06

Фото: iStock/Naypong

Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили более 30 украинских беспилотников над территориями Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что украинские войска ночью пытались произвести террористические атаки на ряд российских регионов с помощью 33 беспилотников самолётного типа.

В военном ведомстве уточнили, что над Брянской областью было ликвидировано 18 БПЛА, ещё четыре дрона перехвачены над Белгородской и Воронежской областями, один – над Курской и шесть – над Калужской.

Главы регионов уведомляли об атаках. Пострадавших не зафиксировано. Однако, по словам воронежского депутата Александра Гусева, в результате обстрела осколками беспилотника была повреждена крыша частного дома.

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#пво
#беспилотник
#россия
#украина
#спецоперация
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Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука
Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Виктора Медведчука
17 февраля 2024, 06:02

Фото: iStock/den-belitsky

Украина планирует выставить на продажу арестованную в Хорватии яхту, принадлежавшую Виктору Медведчуку, сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Речь идет о 92-метровой яхте под названием Royal Romance.
Эта яхта была арестована весной 2022 года и находится в хорватском порту Риека. Решение о передаче судна Украине было принято 25 января Хорватским окружным судом города Сплит.

Royal Romance была построена в 2015 году и оборудована лифтом и бассейном. Она способна вместить 14 гостей и обслуживается экипажем из 22 человек. На момент ареста стоимость яхты Виктора Медведчука оценивалась примерно в 200 миллионов долларов.

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#украина
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В США считают, что победа под Авдеевкой дает России возможность развития наступления
The Hill: победа под Авдеевкой носит символический характер
17 февраля 2024, 04:59

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Даже если сама Авдеевка перейдет под контроль российской армии, это не принесет Москве никакой серьезной выгоды. Такое мнение выражено в статье американской газеты The Hill.
Согласно статье, победа под Авдеевкой является для России символической, как и освобождение Бахмута и отражение крупного украинского наступления летом и осенью прошлого года.

В тексте приводятся слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США, который объяснил, что оставление Авдеевки и истощение запасов может рассматриваться как предвестник новых проблем для украинской армии.

Об оставлении Авдеевки в ночь на 17 февраля сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, отступление было предпринято, чтобы избежать окружения.

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#сша
#военные
#всу
#россия
#украина
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