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Украина не сможет вернуть Крым, а, наоборот, потеряет ещё больше территорий. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
Он призвал украинских властей вернуться в реальность и усиливать оборону, что не потерять ещё больше территорий.
Скшипчак подчеркнул, что в настоящее время военный захват ВСУ Крыма нереализуем, поскольку эта перспектива слишком отдалена от того, что происходит на фронте.
Генерал назвал единственным решением корейскую модель, то есть зону разделения войск. Если же не придерживаться этой стратегии, конфликт может превратиться в «тлеющий вулкан».
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Скшипчак подчеркнул, что в настоящее время военный захват ВСУ Крыма нереализуем, поскольку эта перспектива слишком отдалена от того, что происходит на фронте.
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Анастасия Чинкова