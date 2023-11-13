В Турции заявили о падении западной цивилизации

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Западная цивилизация рухнула и тянет за собой всё человечество. С таким заявлением выступил спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш, комментируя события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке.
Он отметил, что западный менталитет, который признано называть современной западной цивилизацией, после многолетнего правления миром, внедрения собственных ценностей и институтов, рухнул.
Однако, по словам Куртулмуша, падение Запада негативно скажется на всём мире, поскольку своим крахом он тянет за собой всё человечество.
Турецкий политик выразил надежду на то, что в скором времени «наступит новая эра», которая ознаменует собой наступление периода пробуждения.
По словам Куртулмуша, в настоящее время миру нужно новое слово и новые перспективы развития, поскольку постоянно обсуждаются глобальные катастрофы, вызванные людьми, и решить которые должны тоже люди.
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Однако, по словам Куртулмуша, падение Запада негативно скажется на всём мире, поскольку своим крахом он тянет за собой всё человечество.
По словам Куртулмуша, в настоящее время миру нужно новое слово и новые перспективы развития, поскольку постоянно обсуждаются глобальные катастрофы, вызванные людьми, и решить которые должны тоже люди.
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Анастасия Чинкова