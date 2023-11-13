Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Турции заявили о падении западной цивилизации

В Турции заявили о падении западной цивилизации

Турецкий парламентарий Куртулмуш: западная цивилизация рухнула
13 ноября 2023, 20:53
Фото: iStock/as creative atelier

Фото: iStock/as creative atelier

Западная цивилизация рухнула и тянет за собой всё человечество. С таким заявлением выступил спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш, комментируя события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке.
Он отметил, что западный менталитет, который признано называть современной западной цивилизацией, после многолетнего правления миром, внедрения собственных ценностей и институтов, рухнул.

Однако, по словам Куртулмуша, падение Запада негативно скажется на всём мире, поскольку своим крахом он тянет за собой всё человечество.


Турецкий политик выразил надежду на то, что в скором времени «наступит новая эра», которая ознаменует собой наступление периода пробуждения.

По словам Куртулмуша, в настоящее время миру нужно новое слово и новые перспективы развития, поскольку постоянно обсуждаются глобальные катастрофы, вызванные людьми, и решить которые должны тоже люди.

Читайте также:

Турция обвинила Евросоюз в предвзятости и несправедливости

Эрдоган: Из-за палестино-израильского конфликта доверие Турции к ЕС пошатнулось

Турция планирует провести конференцию по ядерному разоружению Израиля
#турция
#падение
#евросоюз
#сша
#мир
Читайте нас в
На месторождениях нефти в Сирии американскую базу обстреляли ракетами
08 декабря 2023, 21:23

Фото: iStock/vadimrysev

Американская база на месторождениях нефти в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом РИА Новости сообщил местный источник.
Отмечается, что базу обстреляли четырьмя ракетами. Как стало известно, ракеты упали в районе домов на месторождениях Аль-Джабса, где располагается амерканская военная база.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Европе находится 80 тысяч американских военнослужащих. По мнению американского лидера, такое количество военных необходимо для сдерживания РФ и «обеспечения безопасности союзников». В 2022 году на территории Европы находилось около 90 тысяч американских солдат.

Читайте также:

Байден раскрыл, сколько солдат ВС США выставили в Европе против России

GT: Байден в отчаянии пытается запугивать Путиным для продления помощи Украине

Песков: Россия решительно настроена отстаивать свои интересы
#сша
#президент
#база
#ракеты
#байден
#джо байден
Читайте нас в
Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о начале переговоров с Украиной
Шмыгаль: Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о переговорах с Украиной
08 декабря 2023, 21:03

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер Украины Дмитрий Шмыгаль заявил, что Верховная рада проголосовала за четыре закона, принятия которого требовала Еврокомиссия. Об этом Шмыгаль написал в своем телеграм-канале.
Парламентарий выразил надежду на то, что на следующей неделе Европейский союз примет итоговое решение о начале переговоров о членстве Украины в организации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. По словам представителя Европейского союза, данный пакет является вкладом ЕС в украинскую армию. Также это подразумевает тренировку военнослужащих Украины и шанс увидеть, как Евросоюз может больше интегрировать индустрию обороны Украины в собственную.

Читайте также:

ЕС предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество

Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

GT: Байден в отчаянии пытается запугивать Путиным для продления помощи Украине
#сотрудничество
#евросоюз
#байден
#украина
Читайте нас в
Стало известно, какие магазины согласились ограничить наценку на яйца
«Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса» готовы ограничить наценку на яйца
08 декабря 2023, 20:24

Фото: iStock/simpson

Несколько крупных российских сетей согласились на ограничение наценки на куриные яйца на уровне не более 5%. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.
ФАС России сделала предложение ритейлерам ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%. Уточняется, что данная мера является временной.

«Торговая сеть "Верный" поддержала предложение службы: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки», — уточнили в сообщении.

Также ограничить наценку на все яйца в районе 5% готов гипермаркет «Глобус», «Азбука вкуса» согласилась ограничить наценку до 10%только на яйцо куриное «Окское» категории С2. В ФАС отметили, что эти две сети впервые приняли участие в подобных мероприятиях.

Рост цен на яйца и мясо курицы в текущем году обусловлен увеличенным спросом. Исходя из этого ведомство принимает меры для стабилизации данного вопроса.

Читайте также:

В Союзе защиты прав потребителей назвали сговором необоснованный рост цен на яйца

Генпрокуратура начала проверки по фактам повышения цен на продукты и бытовую химию

Экономист Масленников назвал рост цен на куриные яйца закономерным
#яйца
#мясо
#фас
#рост
#ограничения
#меры
#поставки
Читайте нас в
Германия выделила новый пакет военной помощи Украине
08 декабря 2023, 20:07

Фото: iStock/alzay

Германия выделила Украине новый пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, грузовики, аптечки и многое другое. Об этом 8 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на соответствующий документ.
Согласно сообщению, в новый пакет немецкой помощи Украине вошло более 1 750 снарядов калибра 155 мм, 70 автоматических гранатометов MGW, разведывательный беспилотник LUNA NG и еще 10 разведывательных БПЛА VECTOR с запчастями. Кроме того, правительство германии передало Киеву шесть патрульных машин, восемь грузовиков Zetros, а также 100 000 аптечек с медпрепаратами.

Ранее немецкое издание Focus сообщало, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, ни одна из поставленных целей не была достигнута. Авторы статьи отмечают, что РФ не удалось ослабить ни в политической, ни в военной сферах. Сообщается, что США и Украина имели разные взгляды на ведение боевых действий: Вашингтон настаивал на нанесении одного мощного удара, в то время как Киев выступал за рассредоточение сил по всей линии боевого соприкосновения.

Читайте также:

План Писториуса по России привел к скандалу в Германии

Focus: Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер станет «теневым канцлером»

Министр обороны ФРГ Писториус: Германия не является союзником Украины
#беспилотник
#правительство
#бпла
#германия
#украина
Читайте нас в
В Серпухове готовы к выборам в Совет депутатов
08 декабря 2023, 19:21

Фото: Мособлизбирком

Городской округ Серпухов готов к выборам депутатов Совета депутатов муниципалитета. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома, сотрудники аппарата которого провели выборочный объезд участковых избирательных комиссий.
«Сотрудники регионального избиркома оценили готовность муниципалитета к предстоящим двум дням голосования. Они проверили оформление информационных стендов; места работы наблюдателей на избирательных участках; наличие информационных материалов и других документов, необходимых для работы участковых избирательных комиссий», – говорится в сообщении.
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Серпухов будут проходить 9 и 10 декабря. Период выдвижения кандидатов завершился 25 октября. Всего замещению подлежат 30 мандатов. 
 
Выборы будут проходить по смешанной избирательной системе: единый избирательный округ определит 10 депутатов, а четыре пятимандатных – 20. 

Читайте также:

В Подмосковье стартовало информирование избирателей о выборах президента

Игорь Брынцалов назвал историческим решение Путина пойти на новый президентский срок

Каторов покинул пост главы Реутова и временно возглавил Ленинский городской округ
 
#мособлизбирком
#выборы
#депутаты
#совет депутатов
#серпухов
#городской округ серпухов
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
МИД РФ призвал Гайану и Венесуэлу к мирному разрешению территориального спора
08 декабря 2023, 18:40

Фото: сайт Кремля

В России полагают, что территориальные споры между Венесуэлой и Гайаной следует разрешить в дипломатическом поле, без применения оружия. Причём решение должно устроить оба государства.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, дипломат сообщила, что Москва внимательно следит за ситуацией в Южной Америке вообще и на границе Венесуэлы и Гайаны — в частности.

Приоритетным вопросом в текущей ситуации вокруг территории Эссекибо видится снижение напряженности, а также шаги по укреплению доверия между правительствами двух южноамериканских стран, сообщила Захарова. Она подчеркнула, что разрешение спорной ситуации лежит исключительно в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и выразила надежду на мирное урегулирование всех неоднозначных вопросов завершится в добрососедском ключе.

Читайте также:

El Pais: Венесуэла объявила о мобилизации армии и аннексии Западной Гайаны

Бразилия направила свои войска к границе с Венесуэлой

Жители Венесуэлы проголосовали за присоединение двух третей соседней страны
#москва
#мария захарова
#снижение
#дипломат
#мид рф
Читайте нас в
Историк Митина: «Милей связан с дикой приватизацией, это аргентинский Чубайс»
08 декабря 2023, 18:07

Фото: istockphoto.com/Aleksandr_Vorobev

Секретарь Объединенной компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина заявила, что Аргентина сегодня находится в кризисе, и от этого страну не спасла сменяемость власти.
Новоизбранный президент страны Хавьер Милей, по мнению эксперта, занял свой пост и сделал карьеру довольно быстро благодаря поддержке олигархических кругов.

«Милей связан с дикой приватизацией, это аргентинский Чубайс. Рецепта выхода из экономического кризиса нет ни у правых, ни у левых. Как говорит Хавьер Милей, «всё, что может быть в частных руках, будет отдано в частные руки», включая стратегические предприятия, аэропорты, нефтяные компании, узлы связи, медиахолдинги и линии транспорта», — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru Митина.

Она добавила, что новый глава государства также пропагандирует переход на доллар и легитимизацию социальных пороков общества, что также может иметь в дальнейшем негативные последствия.

Читайте также:

Сенатор Климов: «БРИКС без Аргентины неплохо себя чувствовала»

В Китае напомнили Аргентине об основных целях и задачах БРИКС

Аргентина отказалась от идеи вступить в БРИКС
#президент
#пост
#страны
#аргентина
#политика
Читайте нас в
ЕС предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество
08 декабря 2023, 17:56

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД стран сообщества.
По словам представителя Европейского союза, данный пакет является вкладом ЕС в украинскую армию. Также это подразумевает тренировку военнослужащих Украины и шанс увидеть, как Евросоюз может больше интегрировать индустрию обороны Украины в собственную.

Он подчеркнул, что борьба с дезинформацией и кибербезопасностью входит в состав пакета.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. 8 ноября Европейская комиссия опубликует отчёт о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС.  
 
Читайте также:

Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год

FT: Евросоюз готовит законопроект против российских поставщиков газа
#законопроект
#борьба
#комиссия
#евросоюз
#переговоры
#украина
Читайте нас в
В России доработают процедуру внесудебного банкротства граждан
Путин поручил до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан
08 декабря 2023, 17:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать процедуру внесудебного банкротства граждан. Он отметил, что она должна быть максимально переведена в электронный вид, пишет ТАСС.
В соответствии с распоряжением главы государства, мера должна быть доработана до 1 августа 2024 года. 
 
Ранее в Росси процедура банкротства была упрощена. Такое решение государство приняло для того, чтобы защитить интересы граждан и помощь людям выбраться из долговой ямы. 
 
В рамках поправок, был изменен максимальный порог долга. Прежде он составлял 500 тысяч рублей, но был увеличен до одного миллиона. Минимальный размер долга составил 25 тысяч рублей, когда прежде его сумма не могла быть меньше 50 тысяч рублей. 

Читайте также:

Банк России назвал подложное банкротство СПБ Биржи близким к преступлению

«Не подавали никаких документов»: кто и зачем «обанкротил» петербургскую биржу

Санкт-Петербургская биржа опровергла информацию о подаче заявления о банкротстве
#банк
#банкротство
#банк россии
#государство
#владимир путин
Читайте нас в
Достижения.рф