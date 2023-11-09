Турция обвинила Евросоюз в предвзятости и несправедливости

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В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что Европейский союз показывает неискренность, двойные стандарты и неискренность в переговорах с Анкарой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление ведомства.
«Доклад, подготовленный ЕК, сохранил несправедливые и предвзятые подходы к нашей стране. Это вызывает тревогу за будущее нашего континента, которому угрожает множество опасностей. Мы полностью отвергаем необоснованные обвинения и несправедливую критику, содержащиеся в докладе» , — сказано в заявлении.Как утверждают представители МИД, Евросоюз продолжает блокировать переговорный процесс о вступлении Турции в организацию. При этом, по словам собеседника, в самом союзе говорят, что согласованность Анкары с политикой Евросоюза в важных областях понижается.
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