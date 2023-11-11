В Варшаве проходит марш националистов по случаю Дня независимости Польши

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Ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в октябре многотысячный марш польской оппозиции прошел в Варшаве. Марш протеста против политики правящей в Польше партии «Право и справедливость» организовал бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, нынешний лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск.
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Екатерина Коршунова