В венгерском парламенте высказались об отставке президента и экс-министра

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Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш назвал ответственными решения президента Венгрии Каталин Новак об отставке и бывшего главы минюста Юдит Варги о сложении с себя депутатских полномочий после скандала с помилованием замешанного в педофилии. Об этом Кочиш написал в социальных сетях.
Напомним, президент Венгрии Каталин Новак заявила, что решила покинуть свой пост. Причиной этого она называет совершённую в минувшем году ошибку, когда глава государства помиловала человека, замешанного в педофилии. О своём решении Новак объявила в прямом эфире телеканала «М1».
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Екатерина Коршунова