В Венгрии раскрыли условия для встречи Орбана и Зеленского

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться только после того, как венграм в Закарпатье будут возвращены все их права. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в рамках пресс-конференции.
«До тех пор пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены», — заявил Сийярто.
Он пояснил, что еще в конце января изложил позицию Венгрии главе МИД Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку по данному вопросу. Сийярто уточнил, что передал украинской стороне документ с одиннадцатью пунктами, которые обязательны для выполнения, чтобы ситуация в этом вопросе могла продвинуться.
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Элина Позднякова