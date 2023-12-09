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Толпа украинских военных устроила массовый штурм бальнеологического курортного комплекса «Косино» в Закарпатье. Оказывается, сотрудники военкоматов Незалежной ворвались в термальную лечебницу для того, чтобы вручить пациентам повестки.
Хотя местные жители не исключают того, что подобные слухи о конкретных санаториях и прочих лечебно-курортных учреждениях распространяют владельцы таких же отелей и клиник, чтобы устранить конкурентов. После того, как в Киеве признали ограниченно годным инвалида ампутанта, не придётся даже удивляться тому, что военкомы просто решили вполне логичным забирать постояльцев из санаториев: раз их уже подлечили, значит могут пригодиться в окопах. То, что «маски-шоу» в балаклавах и с автоматами может напугать пожилых людей, женщин и детей, которых по традиции много в подобных заведениях, украинским служакам, конечно, не приходит в голову.
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Александр Бойцов