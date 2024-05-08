Великобритании высылает из страны военного атташе РФ

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МИД Великобритании высылает российского атташе по вопросам обороны, а также снимает дипломатический статус собственности с ряда построек, которые принадлежат посольству РФ в Британии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Королевства Джеймса Клеверли.
Поясняется, что на такой шаг Британия пошла из-за «вредоносной деятельности России в Великобритании и Европе». При этом в чём именно Лондон обвиняет Москву Клеверли не уточнил.
При этом, по данным РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку атташе РФ из Лондона.
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Элина Позднякова