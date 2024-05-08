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Великобритании высылает из страны военного атташе РФ

Reuters: МВД Великобритании объявило о высылке российского военного атташе
08 мая 2024, 15:45
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

МИД Великобритании высылает российского атташе по вопросам обороны, а также снимает дипломатический статус собственности с ряда построек, которые принадлежат посольству РФ в Британии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Королевства Джеймса Клеверли.


Поясняется, что на такой шаг Британия пошла из-за «вредоносной деятельности России в Великобритании и Европе». При этом в чём именно Лондон обвиняет Москву Клеверли не уточнил.

При этом, по данным РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку атташе РФ из Лондона.

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Политолог Блохин озвучил главный принцип Запада
Политолог Блохин: Запад понимает только силу
08 мая 2024, 15:14

Фото: iStock/SurkovDimitri

Политолог-американист Константин Блохин раскрыл главный принцип Запада, который заключается в силовом факторе решения всех вопросов.
«Мы хотим достичь мира, остановить эту напряжённость, военное вмешательство тех же стран НАТО на Украине. Запад понимает только силу. Они сами неоднократно говорили о своём принципе, их главный лозунг – мир посредством силы. Поэтому если мы будем действовать слабо, это наоборот их раззадорит», – прокомментировал в беседе с «Царьградом» Блохин.

Россия при этом готова отвечать западным странам не только силой, но и технологиями и наукой. Так, генеральный конструктор Всеволод Елисеев рассказал об уникальном обновлённом авиационном двигателе ТВ7-117СТ-01.

«Двигатель ТВ7-117СТ-01 до испытаний в составе самолёта прошёл ряд улучшений: увеличена мощность, повышена надёжность и пожарозащищённость. В ходе полёта 31 марта, силовая установка показала высокие тяговые характеристики и сниженный уровень шума, что важно для пассажиров. Сегодня наши усилия сконцентрированы на сертификации самолёта», — пояснил в беседе с RT Елисеев.

Он добавил, что впереди предстоит ещё большая работа.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что российские самолёты фронтовой авиации значительно превосходят американские истребители F-16 Fighting Falcon, которые будут поставлены Украине.

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#россия
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#запад
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«Его опухшая морда всех раздражает»: Стало известно, кто хочет убрать Зеленского
Политолог Дудчак: Западу выгодно убрать Зеленского, чтобы винить Россию
08 мая 2024, 14:59

Контрразведка и Служба безопасности Украины (СБУ) задержали двух полковников управления госохраны (УГО), которые, по заявлению украинских силовиков, работали на ФСБ России и участвовали в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.
О том, кому выгодна смерть украинского лидера, и связана ли подготовка покушения на его жизнь с окончанием его президентского срока, в беседе с «Радио 1» рассказал политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

«Они сейчас изобретут различные сценарии, которые могут быть использованы. Конечно не факт, что они будут использованы, но могут. Обвинять Россию в том, что она хочет убрать Зеленского — смешно. Это, так сказать, символ, который ничего не решает. Бороться с эхом бесполезно. Не будет он, будет другой. Зеленского и так подали в розыск, конечно было бы интереснее его «тушу» живьем притащить, чтобы он рассказал всё то, что знает, а знает он многое, но это не устраивает тех, кто курирует его в Вашингтоне. Действительно, Зеленский знает намного больше остальных. Желание его заменить у них может быть вполне. Ну, а то, что у него там заканчивается срок, во время которого его можно считать легитимным, это большие условности. Потому что он и так не легитимный с момента, с которого он стал якобы президентом Украины, потому что вся украинская власть начиная с 22 февраля 2014 года, незаконна», — рассказал он.

По словам кандидата экономических наук, выборы, которые проводили местные региональные структуры власти — ничего не значат. Легитимность обеспечивает Запад.

«Для нас это все условности, а вот захочет Запад его считать законным президентом по их версии или нет, после 21 мая, это их дело. Они бы и поменяли его. Нужно менять персонажа, потому что Зеленский уже всем надоел. Эта его опухшая, небритая морда давно всех раздражает. Тем более мы видим этот процесс, напоминающий предвыборную компанию, который идет невзирая на то, что выборы никто не объявлял», — поделился собеседник.

По словам политолога, для них идеальный вариант убрать его так, чтобы еще и обвинить в этом Россию. Он отметил, что последняя его полезная работа для них — это может быть роль «сакральной жертвы». Русские его убрали, они такие жестокие, а на самом деле понятно кому это выгодно, — заключил Дудчак.

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#украина
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В Индии арестованы четыре вербовщика в зону украинского конфликта
08 мая 2024, 14:01

Фото: istockphoto/SeventyFour

Оперативники индийского Центрального бюро расследований (CBI) раскрыли группу рекрутёров, которые вербовали граждан Индии для участия в конфликте на Украине. Задержаны четверо её участников, следователи разыскивают других фигурантов.
Вербовщики привлекали индусов на службу на службу в зону спецоперации на Украине, обещая им «прибыльную работу за рубежом», сообщает CBI в социальной сети X (бывший Twitter). Следователи установили, что злоумышленники заманивали граждан Индии через социальные сети и своих агентов, соблазняя их «высокими заработками в России», те проходили военную подготовку, а затем их против желания отправляли в зону конфликта.

По данным CBI, вербовщики действовали в нескольких штатах Индии, они находили подходящих молодых людей, некоторым предлагали помощь с поступлением в частные вузы в России и с бесплатным продлением визы. Несколько индийских граждан, ставших жертвами мошенников, получили тяжелые ранения в зоне военной операции. Ранее в МИД Индии сообщили, что после обращения к российским властям несколько индийцев были досрочно уволены из армии.

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#мид
#социальные сети
#визы
#операции
#twitter
#индия
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В Германии пришли в ужас из-за слов Бербок о России
Читатели Die Welt раскритиковали Бербок за ее обвинения в адрес России
08 мая 2024, 13:32

Фото: istockphoto/photosvit

Глава МИД Германии Анналена Бербок прежде обвинила Россию в кибератаке на страну, пообещав за это последствия. Читатели Die Welt обрушились с критикой в адрес министра и потребовали от нее доказательств.
Комментаторы задались вопросом о том, почему Германия уверена в причастности России к кибератакам. Читатели потребовали предоставить доказательства м назвали подобные высказывания Бербок «очередной оплошностью».

Читатели также назвали министра нелепой и высмеяли тот факт, что немецкие специалисты в сфере IT не имеют квалификации.

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#германия
#фрг
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Лавров, Мишустин и Шойгу: кто не вернется в кабмин после отставки и на что повлиял арест Иванова
Правительство России ушло в отставку: причины, что это значит
08 мая 2024, 12:44

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

7 мая состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Следующим шагом, согласно Конституции, стала отставка правительства. О том, будут ли новые назначения, и кто может потерять свои высокие посты, расскажет редакция «Радио 1».


Отставка правительства РФ: что означает


В соответствии с Конституцией РФ, после инаугурации президента правительство должно уйти в отставку. Это означает, что в мае свои полномочия должны сложить следующие высокопоставленные лица страны: Михаил Мишустин, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Главы федеральных министерств, таких как Минэкономразвития, МВД, МЧС, Минобороны, Минфина и других, также покинут свои должности. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Торжественная церемония инаугурации главы государства Владимира Путина проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая. После ее завершения со стороны Кремлевской набережной произвели артиллерийский салют из 30 залпов.


Когда будет назначение министров


Главы министерства иностранных дел и кандидатуры министров силового блока могут быть вынесены президентом на рассмотрение до 15 мая. Таким предположением поделилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«До 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и будут рассмотрены в соответствии с конституцией», — сообщила Матвиенко в эфире «Первого канала».

Спикер Совфеда также дала положительную оценку работе текущего состава кабмина и добавила, что основной костяк правительства останется прежним и будет продолжать стабильную работу.

Что станет с Минобороны РФ


О возможных перестановках в аппарате Минобороны РФ заговорили после ареста замминистра ведомства Тимура Иванова, подозреваемого во взятке в особо крупном размере. Однако политологи сошлись во мнениях, что серьезных перестановок в Минобороны не будет, так как именно нынешний состав министров создал армию, которая отразила наступление войск Украины в 2023-м году, а в 2024-м уже сама осуществляет наступление.
Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства
Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства


Каким будет новый состав правительства РФ


В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» политолог Вадим Сипров заявил, что Михаил Мишустин, проводящий успешную работу на своем посту, может сохранить должность. Также эксперт предположил, что изменения не коснутся руководителей Совбеза, силового и внешнеполитического блоков.
При этом Сипров добавил, что достоверная информацию о новом составе правительства есть только у одного человека – Владимира Путина.


Что в США говорят о новом составе кабмина РФ


Американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится, что президент России Владимир Путин зачастую опирается на гвардию доверенных людей, которые на протяжении длительного времени демонстрируют успешную работу на своих постах.

Одновременно с этим, российский лидер использует лояльных технократов, таких как премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, чтобы удержать экономику страны в это трудное время на плаву. Такой подход затрудняет возможность сделать предположение о том, будут ли существенные изменения в аппарате кабмина.


Кто может потерять должности в правительстве


По мнению экспертов канала «Преемник», на прежней должности с высокой долей вероятности останется премьер-министр Михаил Мишустин. Также сохранят свои позиции и члены его команды: вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, а также руководитель ФНС Даниил Егоров.
Вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук также войдут в новый состав кабмина.

Уход из правительства аналитики предрекают вице-премьеру Виктории Абрамченко, которую сменит Дмитрий Патрушев, сохранив при этом свою нынешнюю должность.

Татьяна Голикова, предполагается, также может быть назначена на другой пост. С высокой долей вероятности, по данным авторов канала, посты могут потерять министры культуры и спорта — Ольга Любимова и Олег Матыцин. Пророчат уход с должности также министру МВД Владимиру Колокольцеву.

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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
08 мая 2024, 11:55

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву в рамках рабочего визита, сообщает агентство БелТА.
Он принимает участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где представит позицию своей страны по ключевым вопросам повестки дня.

В первой половине 9 мая Лукашенко, вместе с другими приглашенными лидерами, будет присутствовать на Красной площади во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В этот же день белорусский лидер вернется в Минск.

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#лукашенко
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EUobserver: Государства ЕС согласуют 14-й пакет антироссийских санкций до июля
08 мая 2024, 11:52

Фото: istockphoto/designer491

Государства Евросоюза готовы согласовать 14-й пакет санкций в отношении России до июля 2024 года. Новый пакет не будет содержать ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах ЕС.
Об этом пишет новостной портал EUobserver со ссылкой на проект документа. По предварительным данным, в новом санкционном пакете также нет запрета на импортные поставки российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия. Зато чёрный список Евросоюза пополнится ещё 52-мя российскими и зарубежными компаниями, подозревающимися в торговле запрещённой продукцией, в частности, компонентами БПЛА.

Кроме того, в 14-й пакет санкций включён запрет на получение европейскими политическими партиями, неправительственными организациями и СМИ финансирования из России. Также портам Евросоюза запрещается запрещается обслуживать поставки российского СПГ за пределы Европы.

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#евросоюз
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«Российского дезертира» задержали в Польше
08 мая 2024, 11:43

Фото: iStock/Аke Ngiamsanguan

В Польше заявили, что на границе с Белоруссией задержали «дезертира» из РФ.
Как уточнил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире радиостанции RMF FM, этим утром дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей «по гражданке».

Как сообщает Пограничная стража Польши, которая «подтверждает задержание дезертира» якобы из России, это 41-летний мужчина, который незаконно пересек границу из Белоруссии в Польшу. В отношении него ведутся необходимые действия.

По данным радиостанции, у мужчины при задержании якобы нашли российские документы и контракт с вооруженными силами Российской Федерации.

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#польша
#белоруссия
#россия
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Литовский премьер Шимоните заявила об отправке солдат на Украину для «учебной миссии»
FT: Парламент Литвы одобрил отправку войск на Украину «в учебных целях»
08 мая 2024, 11:10

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Литва готова направить на Украину контингент своих военных для выполнения некоей «учебной миссии». По сообщению премьер-министра страны Ингриды Шимоните, правительство уже получило одобрение парламента.
Об этом сообщает со ссылкой на главу литовского Кабмина издание The Financial Times. Шимоните, впрочем, уточнила, что запрос на отправку такой миссии со стороны Киева пока не поступал. Она также справедливо опасается, что Россия воспримет такой шаг как провокацию.

«Если мы примем в расчет реакцию России, то мы не можем отправить ничего», — сказала премьер-министр Литвы.

Кроме того, по её словам, Вильнюс не будет депортировать на родину граждан Украины призывного возраста, так как это нарушает права и свободы человека. Однако Литва может отказать в праве на проживание тем, кто уклоняется от мобилизации, если киевские власти докажут это.

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