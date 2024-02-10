Венесуэльские власти концентрируют войска на границе с соседней Гайаной

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Венесуэла подкрепляет свои угрозы аннексировать часть Гайаны, перебрасывая к границе двух стран легкие танки, оснащённые ракетами патрульные катера и бронетранспортеры. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Это происходит несмотря на письменное соглашение, достигнутое в декабре 2023 года между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и президентом Гайаны Ирфааном Али, которое осуждает применение силы и призывает к созданию комиссии для решения территориальных споров.
С конца прошлого года венесуэльское правительство, располагающее армией численностью до 150 000 действующих солдат и современным вооружением, поставляемым его союзником Россией, усилило претензии на Эссекибо, регион, покрытый в основном джунглями, который составляет две трети территории Гайаны. Ранее на референдуме венесуэльцы поддержали решение включить эту территорию, богатую полезными ископаемыми (нефть, золото, алмазы), в состав своей страны.
Непрекращающийся территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной тянется еще с начала XIX века. Яблоком раздора между двумя государствами стала часть территории Гайаны в районе реки Эссекибо. Эти земли богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом и алмазами. На картах Венесуэлы эти территории обычно заштриховываются как спорные.
Приоритетным вопросом в текущей ситуации вокруг территории Эссекибо видится снижение напряженности, а также шаги по укреплению доверия между правительствами двух южноамериканских стран, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что разрешение спорной ситуации лежит исключительно в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и выразила надежду на мирное урегулирование всех неоднозначных вопросов завершится в добрососедском ключе.
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С конца прошлого года венесуэльское правительство, располагающее армией численностью до 150 000 действующих солдат и современным вооружением, поставляемым его союзником Россией, усилило претензии на Эссекибо, регион, покрытый в основном джунглями, который составляет две трети территории Гайаны. Ранее на референдуме венесуэльцы поддержали решение включить эту территорию, богатую полезными ископаемыми (нефть, золото, алмазы), в состав своей страны.
Приоритетным вопросом в текущей ситуации вокруг территории Эссекибо видится снижение напряженности, а также шаги по укреплению доверия между правительствами двух южноамериканских стран, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что разрешение спорной ситуации лежит исключительно в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и выразила надежду на мирное урегулирование всех неоднозначных вопросов завершится в добрососедском ключе.
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Артем Путинцев