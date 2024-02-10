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Венесуэльские власти концентрируют войска на границе с соседней Гайаной

WSJ: Венесуэла перебрасывает войска к границе с Гайаной
10 февраля 2024, 00:23
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Венесуэла подкрепляет свои угрозы аннексировать часть Гайаны, перебрасывая к границе двух стран легкие танки, оснащённые ракетами патрульные катера и бронетранспортеры. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Это происходит несмотря на письменное соглашение, достигнутое в декабре 2023 года между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и президентом Гайаны Ирфааном Али, которое осуждает применение силы и призывает к созданию комиссии для решения территориальных споров.

С конца прошлого года венесуэльское правительство, располагающее армией численностью до 150 000 действующих солдат и современным вооружением, поставляемым его союзником Россией, усилило претензии на Эссекибо, регион, покрытый в основном джунглями, который составляет две трети территории Гайаны. Ранее на референдуме венесуэльцы поддержали решение включить эту территорию, богатую полезными ископаемыми (нефть, золото, алмазы), в состав своей страны.


Непрекращающийся территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной тянется еще с начала XIX века. Яблоком раздора между двумя государствами стала часть территории Гайаны в районе реки Эссекибо. Эти земли богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом и алмазами. На картах Венесуэлы эти территории обычно заштриховываются как спорные.

Приоритетным вопросом в текущей ситуации вокруг территории Эссекибо видится снижение напряженности, а также шаги по укреплению доверия между правительствами двух южноамериканских стран, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что разрешение спорной ситуации лежит исключительно в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и выразила надежду на мирное урегулирование всех неоднозначных вопросов завершится в добрососедском ключе.

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#граница
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Глава Харьковской области Ганчев назвал русских и украинцев одним народом
09 февраля 2024, 21:42

Фото: istock / Fredex8

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал изданию РИА Новости, что элита Запада на протяжении десяти лет пытается разъединить наших людей, но русские и украинцы один народ, как бы Запад не старался убедить в обратном.

Как утверждает Ганчев, людей начали стравливать еще в 2014 году. Западные элиты пытались разобщить народ и у них это в какой-то мере получилось.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсон заявил, что украинцы по-прежнему ощущают себя русскими и то, что сейчас происходит, в известной степени элемент гражданской войны.

«То, что мы сегодня наблюдаем, в определенной степени можно назвать гражданской войной. Но люди не поменялись. Мы по-прежнему один народ. Как бы там Запад ни пытался убедить украинцев в обратном, рано или поздно все станет на свои места. Людей запутали, задурили голову, и нужно время, чтобы, так скажем, «вернуть их в сознание». Но это произойдет», — рассказал изданию глава региона.
Ранее Путин заявил о свободе Зеленского вести переговоры с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
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Роскомнадзор проверяет приложение Duolingo на пропаганду ЛГБТ*
09 февраля 2024, 19:45

Фото: iStock/BrianAJackson

Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на распространение ЛГБТ*-пропаганды. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что сибирская правозащитная группа «Радетель» обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить Duolingo и принять меры, предусмотренные российским законодательством. В частности, они требуют заблокировать приложение на территории России.

Такие заявления начали поступать после того, как жители Уфы пожаловались на пропаганду ЛГБТ*, с которой сталкиваются дети, делая задания в приложении. Они присылают соответствующие скриншоты.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзору придется заблокировать это приложение для изучения языков из-за пропаганды.

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#приложения
#проверка
#лгбт
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Протестующие в центре Киева требуют возвращения Залужного
09 февраля 2024, 19:24

Фото: iStock/Vadven

На площади Независимости в Киеве проходит акция протеста с требованием вернуть к должности главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Об этом в Telegram-канале сообщает украинский телепроект «Говорит большой Львов».
Отмечается, что на площади собралось большое количество людей. Передаётся информация, что в протесте участвуют несколько десятков человек. Также на место прибыли полицейские и журналисты. Протестующие скандируют: «Верните Залужного».

Накануне, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками.

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#украина
#митинг
#валерий залужный
#всу
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Мособлизбирком изложил членам территориальных избиркомов правила предвыборной агитации
09 февраля 2024, 18:42

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Мособлизбирком провёл в формате видеоконференцсвязи обучение территориальных избирательных комиссий Подмосковья. Темой стали правила предвыборной агитации.
«Предвыборная агитация среди кандидатов и политических партий, выдвинувших своих кандидатов, – один из важнейших этапов кампании по выборам президента России. Кандидаты и партии вправе размещать агитационные материалы в средствах массовой информации с 19 февраля по 14 марта», – говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.
В задачи членов территориальных избирательных комиссий региона входит контроль за соблюдением предвыборной агитации на территориях городских округов Московской области. Так, например, агитационные материалы не должны размещаться на зданиях избирательных комиссий и ближе, чем в 50 метрах от входа в помещения для голосования.
«На семинаре мы обратили внимание членов территориальных избирательных комиссий Подмосковья на порядок проведения предвыборной агитации и ответственность за нарушение её этапов в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», – рассказал старший аналитик контрольно-ревизионного отдела правового управления Мособлизбиркома Владимир Лапшин.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

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#подмосковье
#московская область
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В Словакии высказались об истерике после интервью Путина Карлсону
Вице-спикер Словакии Блага: западные либералы выступают против свободы
09 февраля 2024, 18:30

Фото: сайт Кремля

Западные либералы устроили истерику после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, что говорит об их ненависти к свободе и рациональной дискуссии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.
Он подчеркнул, что такая реакция либералов показывает затуманенность их сознания собственной же пропагандой.

Блага добавил, что такой же «ментальный спазм» Запада наблюдался в период нацизма в Германии, когда было запрещено любое инакомыслие. В то время главной целью было уничтожение России, чего пытаются добиться и сейчас.

Политик отметил, что Словакия выступает за мир и отвергает неконструктивную критику в отношении России и Белоруссии. Он подчеркнул важность понимания мнения России, поскольку только зная его можно прийти к компромиссу.

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#сша
#интервью
#владимир путин
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Военэксперт Матвийчук назвал истинные причины увольнения Залужного
Военэксперт Матвийчук: «В одном гнезде не могли уместиться»
09 февраля 2024, 18:29

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский сменил на посту главкома ВСУ Валерия Залужного из-за того, что последний был слишком самостоятельным и не смог вести работу с уже «повзрослевшим» украинским главой.
«Залужный был самостоятельным. Когда Зеленский стал президентом Украины, ему понадобился генерал, разбирающийся в военной науке. По мере взросления Зеленского как лидера взрослел и Залужный. Настал момент, когда они в одном гнезде не могли уместиться. Поэтому Зеленский выкинул Залужного, так как последний начал вести свою игру», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Матвийчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства армией и предложил «оставаться в команде». Зеленский отметил, что выразил благодарность Залужному за два года защиты Украины. Он подчеркнул, что в ходе беседы они обсудили вопросы модернизации ВСУ.

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#президент
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#владимир зеленский
#всу
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Физиогномист Воеводин выявил стеснение Карлсона во время интервью с Путиным
09 февраля 2024, 18:15

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Физиогномист Олег Воеводин заявил, что во время интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным у первого явно прослеживается некоторое стеснение.
«Во время интервью можно заметить стеснение у Такера Карлсона. Об этом свидетельствуют его красные уши. Ему неудобно, неловко, он чувствует себя не в своей тарелке рядом с президентом России», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Воеводин.

Путин, в свою очередь, по мнению специалиста, чувствовал себя хозяином ситуации.

А вот председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратил внимание в этом интервью на тему, касающуюся задержанного по обвинению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.

«Очень интересно, как президент чётко дал понять, что есть все шансы для того, чтобы арестованный за шпионаж журналист вернулся на родину. Журналист Карлсон, который поставил этот вопрос, также получил дополнительный аргумент в свою пользу. Я считаю, что позитивный исход диалога приведёт к тому, что задержанный журналист может получить все возможности для того, чтобы в рамках переговорного процесса, который уже аккуратно идёт, но, видимо, не динамично, вернуться на родину», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

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#интервью
#путин
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Дед главы МИД Германии Бербок был ярым нацистом, сообщает Bild
Bild: дед главы МИД Германии Бербок был нацистом и служил в вермахте
09 февраля 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был пламенным нацистом и офицером вермахта. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на данные Федерального архива.
Отмечается, что Вальдемар Бербок в годы Второй мировой войны служил инженером в отряде по ремонту зенитных орудий и был активным приверженцем нацистской идеологии. В те годы он читал запрещённую ныне книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф»*. А в 1944 году он получил в награду гитлеровский крест «За военные заслуги».

Ранее его внучка часто говорит о деде во время своих выступлений, однако она не упоминала о его убеждениях и взглядах.

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#нацизм
#германия
#мид
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«Бахмутский мясник»: как «убирали» Залужного и чего ждать ВСУ от русского «генерала 200»
Новый главком ВСУ Сырский: что известно
09 февраля 2024, 17:26

Фото: iStock/Olena_Z

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Слухи об их конфликте ходили давно, однако стали ли они причиной кадровых перестановок, кто теперь будет руководить украинской армией, и почему решение Зеленского в США назвали «огромной авантюрой», читайте в материале «Радио 1».

Увольнение Залужного: хронология событий


2 ноября 2023 года главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью британскому изданию The Economist, в котором заявил, что военный конфликт с Россией «зашел в тупик». Уже 4 ноября его слова прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который не согласился с высказываниями главкома и заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой.

7 ноября 2023 года впервые появилась информация о том, что на Украине рассматривают вопрос об отставке Залужного, об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев, который известен своими оппозиционными взглядами. Вскоре его заявление опроверг советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

19 декабря 2023 года Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что генштаб ВСУ обратился к нему с просьбой о дополнительной мобилизации, в рамках которой предлагалось призвать 450-500 тысяч человек, в связи с чем законодательство в этой части необходимо ужесточить. Через несколько дней Залужный опроверг заявления украинского президента.

На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного
На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного

29 января 2024 года украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному уйти в отставку, однако тот не согласился. Подобную информацию распространяли зарубежные СМИ. Так, издание The Washington Post писало, что информация о возможном отстранении Залужного распространяется с целью повлиять на союзников Украины, которые замедлили поставки военной помощи.

1 февраля 2024 года Валерий Залужный в беседе с CNN рассказал, что западные санкции не оказали на Россию ожидаемого влияния, и ВС РФ по-прежнему имеют преимущество на линии фронта.

2 февраля 2024 года The Washington Post сообщило, что Белый Дом официально уведомлен о намерении Зеленского отправить главкома ВСУ в отставку.

8 февраля 2024 года Владимир Зеленский провел встречу с Валерием Залужным, в ходе которой поблагодарил главнокомандующего и обсудил с ним, какие обновления необходимы в руководстве ВСУ.

Вскоре об «отставке» Залужного сообщили нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко и министр обороны Рустем Умеров.

В офисе Зеленского смену главнокомандующего объяснили необходимостью «не допустить застоя на линии фронта». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Необходимо пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году. Нужно не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения», - заявил Подоляк.

Президент Украины объяснил свое решение тем, что сложности на фронте в Донецкой области повлияли на настроения украинского народа, который стал реже говорить о победе.

«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе. Этот год должен стать годом, когда каждый украинский воин будет знать, что Украина, украинская армия способны побеждать», — заявил Зеленский.

Место Залужного занял русский генерал Сырский


На пост главнокомандующего ВСУ 8 февраля был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Будущий военачальник родился во Владимирской области и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Его родители по-прежнему проживают на территории РФ.

Сырский начал службу в 1986 году. Он руководил штабом КТО во время военного конфликта на Донбассе в 2014 году, командовал обороной Киева после начала СВО, руководил наступлением в Харьковской области и обороной Бахмута.

Именно после боев в Бахмуте Сырский получил прозвища «генерал 200» и «бахмутский мясник». Несмотря на большие потери и полное окружение города российской армией, военачальник посылал бойцов на поле боя, обрекая их на смерть. СМИ писали, что в результате боев за Бахмут ВСУ потеряли более 72 тысяч человек.


Чем обернется для ВСУ отставка Залужного


Агентство Reuters назвало увольнение главкома ВСУ «огромной авантюрой» Зеленского. Авторы статьи уверены, что отставка Залужного может нанести удар по моральному духу войск на фронте, так как кадровые перестановки произошли именно в тот момент, когда преимущество на фронте практически на всех направлениях за российской армией.

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