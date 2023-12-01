Венгрия не будет ветировать вступление Украины в ЕС, заявил Орбан

Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет ветировать вступление Украины в Евросоюз, по причине того, что правила ЕС не предполагают возможности вето по таким вопросам. Об этом премьер-министр сообщил во время выступления в утренней программе радиостанции Kossuth.