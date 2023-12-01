Венгрия не будет ветировать вступление Украины в ЕС, заявил Орбан

Фото: РИА Новости/Стрингер
Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет ветировать вступление Украины в Евросоюз, по причине того, что правила ЕС не предполагают возможности вето по таким вопросам. Об этом премьер-министр сообщил во время выступления в утренней программе радиостанции Kossuth.
Орбан также подчеркнул, что Венгрия предлагает не выносить вопрос о вступлении Украины в Европейский союз на повестку саммита в декабре. По мнению премьер-министра, по данному вопросу не будет согласия среди государств, что заранее ясно.
Ранее сообщалось, что власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в ЕС и изменение бюджета союза ради помощи Киеву. По мнению венгерских властей, как проект о дальнейшей поддержке Киева, так и о вступлении Украины в состав ЕС детально не проработаны, и потому не могут быть одобрены.
Напомним, ближайший саммит Европейского союза должен состояться 14-15 декабря. На нём будут обсуждать вопросы дальнейшей поддержки Вооружённых сил Украины, а также перспективы вступления Киева в Евросоюз.
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Ранее сообщалось, что власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в ЕС и изменение бюджета союза ради помощи Киеву. По мнению венгерских властей, как проект о дальнейшей поддержке Киева, так и о вступлении Украины в состав ЕС детально не проработаны, и потому не могут быть одобрены.
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Екатерина Коршунова