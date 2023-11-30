Захарова: в ОБСЕ поняли бессмысленность обсуждения безопасности в Европе без РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что логика того, что вопросы безопасности в Европе не имеет смысла обсуждать без России, возобладала в ОБСЕ. Об этом Захарова сообщила в эфире телеканала «Россия 24».
По ее мнению, такой шаг организации можно рассматривать с позиции того, что «сама ОБСЕ получила какой-то призрачный шанс на то, что она продолжит свое существование».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидает весьма насыщенная работа и напряженный график в рамках проведения заседания глав МИД ОБСЕ в Скопье.
Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определят страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидает весьма насыщенная работа и напряженный график в рамках проведения заседания глав МИД ОБСЕ в Скопье.
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Екатерина Коршунова