Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине

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Венгрия снимет вето на выделение денег ЕС Украине при условии пересмотра финансирования раз в год. Об этом сообщает Politico.
Напомним, на саммите в Брюсселе в середине декабря прошлого года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы.
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Екатерина Коршунова