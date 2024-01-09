В Эстонии раскрыли размер будущей помощи Украине

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что размер военной помощи Украине от Эстонии в ближайшие четыре года достигнет 0,25% ВВП. Об этом сообщает ERR.
Премьер-министр призвала государства Европы и Северной Америки последовать за Эстонией и 0,25 процента валового внутреннего продукта, таким образом, данные действия, по мнению Каллас, приблизят Киев к победе.
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