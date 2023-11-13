Венгрия собирается заблокировать антироссийские санкции ЕС при одном условии

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Венгрия намерена заблокировать 12-пакет антироссийских санкций, если в нём будет фигурировать атомная энергетика России. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Отмечается, что Еврокомиссия представит проект 12-пакета санкций против России на этой неделе.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в Европе никто не решился объективно оценить ущерб, который был нанесён европейской экономике в результате введения предыдущих 11 пакетов санкций.
Кроме того, по его словам, в Европе не хотят признавать, что санкции не достигли той цели, которую в них вкладывали. То есть, никак не навредили российской экономике.
Таким образом, вести какие-то серьёзные обсуждения по поводу очередного санкционного пакета Венгрия не собирается.
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Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в Европе никто не решился объективно оценить ущерб, который был нанесён европейской экономике в результате введения предыдущих 11 пакетов санкций.
Таким образом, вести какие-то серьёзные обсуждения по поводу очередного санкционного пакета Венгрия не собирается.
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Анастасия Чинкова