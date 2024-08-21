Верховная рада Украины поддержала ратификацию Римского статута

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В среду, 21 августа, депутаты Верховной рады поддержали ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Однако с поправкой, которая ограждает украинцев от преследования за военные преступления.
Об этом в своём телеграм-канале написала депутат украинского парламента Ирина Геращенко. По её словам, ратификация Римского статута является для Киева одним из важнейших условий на пути к вступлению в Евросоюз, но украинские власти «тянули с этим вопросом» из-за опасений, что МУС может привлечь к ответственности граждан Украины в условиях войны.
Киев подписал этот статут еще в 2000 году, но он до сих пор не был введен в действие. В случае ратификации Международный уголовный суд ООН будет обладать на территории страны юрисдикцией в отношении преступлений, связанных с геноцидом, и преступлений против человечности. В Раде за ратификацию был отдан 281 голос.
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Александр Бойцов