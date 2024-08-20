Рада одобрила законопроект о гражданстве для иностранных наемников и их родных

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Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, который предоставляет иностранным наемникам, сражающимся в рядах Вооруженных сил Украины, и их семьям возможность получить украинское гражданство. Об этом во вторник сообщила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
15 августа президент Владимир Зеленский призвал парламент «безотлагательно» рассмотреть этот законопроект.
Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на Украине, смогут получить вид на жительство или иммигрировать даже с просроченными документами. Члены семей военных также получат право на временное проживание.
Кроме того, законопроект требует от граждан России и Беларуси, которые получили украинское гражданство, подать документы об отказе от своего иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения.
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«Триста пятнадцать депутатов поддержали в целом законопроект «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», — написала Геращенко.
Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на Украине, смогут получить вид на жительство или иммигрировать даже с просроченными документами. Члены семей военных также получат право на временное проживание.
Кроме того, законопроект требует от граждан России и Беларуси, которые получили украинское гражданство, подать документы об отказе от своего иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения.
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Дарья Осипова