Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом

Фото: РИА Новости/Дмитрий Дубов
Вице-адмирал Константин Кабанцов стал временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом. Об этом сообили в министерстве обороны РФ.
Предыдущий главнокомандующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев недавно был назначен врио главкома Военно-морского флота России. Кабанцов в новой должности впервые упоминается в пресс-релизе Северного флота, где он вместе с губернатором Мурманской области поздравил моряков со 118-й годовщиной отечественного подводного флота.
В тексте сообщения отмечается, что представители военного и гражданского руководства вместе обратились со словами приветствия к членам экипажа ракетного подводного крейсера «Император Александр III» и всем-морякам-подводникам.
Ранее вице-адмирал Кабанцов командовал Беломорской военно-морской базой в составе Северного флота, а также Приморской флотилией Тихоокеанского флота. В 2021 году указом президента РФ Владимира Путина он был назначен на должность начальника штаба Северного флота и первого заместителя командующего.
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В тексте сообщения отмечается, что представители военного и гражданского руководства вместе обратились со словами приветствия к членам экипажа ракетного подводного крейсера «Император Александр III» и всем-морякам-подводникам.
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Александр Бойцов