Вице-премьер Оверчук: Форум АТЭС прошёл удачно, позиция Москвы полностью учтена

Фото: Telegram-канал Правительства России
Участникам форума АТЭС в Сан-Франциско удалось принять текст итоговой декларации по итогам саммита, в котором оказалась полностью учтена позиция России. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук, возглавлявший на форуме отечественную делегацию. Слова чиновника приводит ТАСС.
Вице-премьер РФ назвал саммит удачным, потому что по удалось достичь консенсуса «в очень непростых условиях». По его словам, в итоговом заявлении нет «никаких токсичных политических сюжетов».
Он также отметил, что вторая сессия лидеров стран сообщества была посвящена международной торговле, искусственному интеллекту и экологии. Кроме того, делегация РФ представила на саммите свои предложения и наработки по транспортным коридорам Север — Юг и Восток — Запад.
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Он также отметил, что вторая сессия лидеров стран сообщества была посвящена международной торговле, искусственному интеллекту и экологии. Кроме того, делегация РФ представила на саммите свои предложения и наработки по транспортным коридорам Север — Юг и Восток — Запад.
«Россия уделяет внимание созданию условий для функционирования международных цепочек поставок. Развивается транспортная инфраструктура Дальнего Востока и Сибири. Сопряжение логистических маршрутов с Китаем и Юго-Восточной Азией позволит повысить провозную способность через Россию. <...> В рамках ЕАЭС Россия работает над снижением барьеров во взаимной торговле с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона. У ЕАЭС действует соглашение о свободной торговле с Вьетнамом и ведутся переговоры с Индонезией», — отмечал ранее Оверчук, выступая на второй сессии лидеров экономик АТЭС под названием «Взаимосвязанность и построение инклюзивных и устойчивых экономик».Читайте также:
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