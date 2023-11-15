Трое неизвестных ограбили журналистов на саммите АТЭС в Сан-Франциско

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В Сан-Франциско трое вооруженных преступников ограбили журналистов, которые прибыли осветить саммит АТЭС, об этом сообщает The San Francisco Standard.
Пострадавшими оказались корреспондент и оператор Чешского телевидения. Они стояли неподалеку от книжного магазина, когда к ним подошли трое вооруженных людей и потребовали отдать всю технику. Преступники успели скрыться на автомобиле с места происшествия до прибытия полиции, в настоящий момент их разыскивают.
Отмечается, что ущерб от ограбления оценивается в 18 тысяч долларов.
В Сан-Франциско проходит 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Центрального частью нынешнего саммита должна стать встреча американского президента Джозефа Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.
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Евгения Парфентьева