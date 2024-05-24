Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют важную роль в мировой политике

Фото: сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, фактически, определяют мировую политику. Об этом сообщает Washington Post.
По словам Трампа, Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава российского государства Владимир Путин находятся на первых ролях в мировой политике. Бывший американский лидер отметил, что, если его переизберут на второй срок, то он приведет Штаты к такому положению, при котором «мир снова будет их уважать».
Напомним, Дональд Трамп неоднократно высказывался против продолжения украинского конфликта. Ранее американский экс-президент не поддержал отправку кассетных боеприпасов на Украину. Согласно его мнению, политика нынешнего президента США Джо Байдена неминуемо приближает глобальную войну.
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