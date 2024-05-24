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Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют важную роль в мировой политике

24 мая 2024, 12:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, фактически, определяют мировую политику. Об этом сообщает Washington Post.


По словам Трампа, Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава российского государства Владимир Путин находятся на первых ролях в мировой политике. Бывший американский лидер отметил, что, если его переизберут на второй срок, то он приведет Штаты к такому положению, при котором «мир снова будет их уважать».

Напомним, Дональд Трамп неоднократно высказывался против продолжения украинского конфликта. Ранее американский экс-президент не поддержал отправку кассетных боеприпасов на Украину. Согласно его мнению, политика нынешнего президента США Джо Байдена неминуемо приближает глобальную войну.

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Передал Путину некую папку: аресты коррупционеров в МО РФ связали Евгением Пригожиным
Царьград: нынешние чистки в МО РФ могут быть связаны с Евгением Пригожиным
24 мая 2024, 12:04

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Бизнесмен и глава бывшей ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог передать президенту России Владимиру Путину некую папку с документами, которые могли повлиять на нынешние аресты коррупционеров в Минобороны РФ.

Аресты и задержания офицеров в Минобороны РФ


Согласно сообщению Царьграда, разработка всех арестованных и задержанных генералов МО РФ началась ещё до того, как новый министр обороны Андрей Белоусов сменил на посту Сергея Шойгу по приказу президента России. Уточняется, что Белоусов получил полную свободу действий для обновления и формирования абсолютно новой структуры в Минобороны РФ. Однако ценных и профессиональных офицеров и генералов увольнять не будут, утверждает источник Царьграда. А вот коррупционеры и мошенники будут не просто уволены, а отправятся на скамью подсудимых.

Белоусов продолжит выявлять коррупционные и другие противоправные схемы, которые вредят ходу российской спецоперации.

Увольнение Шойгу


Источник Царьграда утверждает, что Путин давно принял решение о смене Шойгу. При этом данный вопрос встал более остро в декабре 2022 года из-за крайне критических высказываний главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в адрес бывшего министра обороны. Тогда конфликт стремительно обострился с подачи Пригожина, причём происходил он в публичном пространстве.

В итоге Пригожин смог привлечь всеобщее внимание к проблеме. Он вместе со своими бойцами требовал от Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова «дать снаряды». А после и вовсе отправился на Москву с так называемым «маршем справедливости». Ситуацию удалось разрешить, после чего 29 июня 2023 года последовала личная встреча Пригожина и Путина, которая длилась более трёх часов. Однако подробности встречи для СМИ не раскрыли.

Роль Евгения Пригожина в массовой чистке в Минобороны РФ


Есть мнение, что на встрече с Путиным Пригожин не просто изложил свою версию происходящего в зоне СВО, но и передал президенту некую папку с документами, где были расписаны многие детали, касающиеся реального положения на фронте.

«Причём не только с позиций «Вагнера», но и командиров других подразделений, с которыми у пригожинского «оркестра» был налажен тесный контакт», — рассказал собеседник Царьграда.

Таким образом, ещё при жизни Пригожин мог быть причастен к нынешним чисткам в Минобороны РФ.

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НАТО готовится вступить в конфликт на Украине
Орбан: НАТО ищет способ для принятия участия в украинском конфликте
24 мая 2024, 11:06

Фото: сайт Кремля

В штабе НАТО в Брюсселе созданы рабочие группы, которые думают, как НАТО может принять участие в украинском конфликте. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке, конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО, рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне», — заявил Орбан.

При этом он подчеркнул, что Венгрия выступает против этого. Сейчас в стране думают, как остаться членом НАТО, при этом не принимать участие в конфликте.

Орбан также заявлял, что Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО. По его мнению, заявления западных политических деятелей об «угрозе со стороны России» являются маневром перед вступлением в открытую войну с РФ.

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Байден не посетит конференцию по Украине
Bloomberg: Байден не приедет на конференцию по Украине из-за других планов
24 мая 2024, 10:18

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию. Об этом информирует Bloomberg.
По информации издания, американский лидер будет присутствовать на акции по сбору средств в Калифорнии вместе с западными звездами. Уточняется, что с каждым днем Байден более активно переходит в режим предвыборной кампании.

Нынешний президент США хочет превзойти лидерство бывшего президента Америки Дональда Трампа по опросам в ключевых колеблющихся штатах перед выборами, которые пройдут в ноябре.

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.

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Орбан: Запад готовится вступить в войну с Россией
24 мая 2024, 10:00

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО. Об этом сообщает радио Blikk.
По мнению Орбана, заявления западных политических деятелей об «угрозе со стороны России» являются маневром перед вступлением в открытую войну с РФ. Премьер-министр добавил, что у России нет желания «захватывать весь западный мир».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. Полянский отметил, что Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории.

Напомним, отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Североатлантический альянс планирует подготовить экономику и армию, чтобы начать провоцировать Россию.

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ФСБ раскрыла одну из целей теракта в «Крокусе»
Бортников: теракт в «Крокус Сити Холле» должен был подорвать отношения стран СНГ
24 мая 2024, 09:28

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели подорвать отношения стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
По его словам, именно это было одной из целей заказчиков теракта.

Директор ФСБ отметил, что оппоненты России пытались разрушить межэтнический и межконфессиональный баланс, который сложился за длительный период взаимодействия народов.

Также сообщается, что в настоящее время уже задержаны 20 человек, имеющих отношение к преступлению. Среди них непосредственные исполнители теракта и подстрекатели. Несмотря на то, что расследование еще продолжается, Бортников заявил, что след военной разведки Украины в организации теракта очевиден.
Он поблагодарил коллег из спецслужб стран СНГ за помощь в расследовании и заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут установлены и привлечены к ответственности.

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#крокус сити холл
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Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с РФ и Белоруссией
24 мая 2024, 09:10

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. Об этом Бортников сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Бортников отметил, что правительство Молдавии фактически утратило политическую независимость. По словам директора ФСБ России, в настоящее время перед республикой ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности.

Бортников заключил, что Североатлантический альянс оказывает серьезное давление на Кишинев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление властей Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть наемники из их страны говорят о лицемерии официального Кишинёва.

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#запад
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В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»
24 мая 2024, 08:22

Фото: iStock/irene_rebrova

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ГУР МО Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», совершенном 22 марта. Об этом он рассказал на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По его словам, в настоящее время еще продолжается расследование по факту теракта, однако уже сейчас можно сказать, что ответственность за произошедшее лежит на военной разведке Украины.

Бортников подчеркнул, что все виновные будут установлены и каждый из них понесёт наказание.

В рамках расследования уже задержаны 20 человек. В их числе как непосредственные исполнители массового убийства, так и пособники.

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#фсб
#расследование
#крокус сити холл
#теракт
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Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции по Сребренице
Вучич: Сербия не забудет, что Россия выступила против резолюции о Сребренице
24 мая 2024, 07:58

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Росиию, ОАЭ и Китай за позицию по резолюции о геноциде в Сребренице. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink.
Кроме этого, он поблагодарил Словакию, Грецию, Кипр и страны Африки, Южной Америки, Азии, и Тихого океана, которые воздержались в ходе голосования.

Он заявил, что некоторые политики хотели использовать свою власть, чтобы политизировать тему геноцида в Сребренице. Суть резолюции была в том, чтобы обвинить Сербию в произошедшем. Глава Сербии подчеркнул, что те, кто хотел «заклеймить сербский народ потерпели неудачу».

Ранее президент Сербии Александар Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН ответил цитатой маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Сербский президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы сохранить честь государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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#ссср
#страны
#оон
#вучич
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Япония внесла в санкционные списки девять организаций из России
Япония ввела санкции в отношении авиационного предприятия «224-й летный отряд»
24 мая 2024, 06:29

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Япония внесла в санкционные списки 9 компаний и одно частное лицо из РФ, а также две компании, которые якобы связанные с Россией и Белоруссией. Об этом сказано в пресс-релизе Минфина и МИД страны.
«Касаемо приобретения Россией вооружения из Северной Кореи Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею. Данный шаг подлежит осуждению, как способствующий к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине», — указано в документе.
Под санкции попал гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик. Авиакомпанию также внесли в санкционные перечни вместе с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ.

Если у вышеуказанных компаний и частных лиц буду обнаружены активы в Японии, они будут заморожены. Также теперь для осуществления платежей указанным юридическим и физическим лицам требуется специальное разрешение японских властей.

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