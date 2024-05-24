Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют важную роль в мировой политике

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. Об этом Бортников сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.