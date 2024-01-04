Владимир Путин изменил порядок взаимодействия с иностранными кредиторами

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин внес своим указом изменения во временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами и выплатах по еврооблигациям России. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ о временном порядке взаимодействия с иностранными кредиторами дополнен пунктом о защите средств и ценных бумаг на счетах типа «С» от ареста и взыскания.
Кроме того, внесены изменения в указ о временном порядке исполнения государственных долговых обязательств России перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно им, деньги на счетах типа «И» тоже будут защищены от ареста, взыскания и обеспечительных мер.
Напомним, что в сентябре президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. Соответствующий указ касается ценных бумаг, которые учитываются зарубежными депозитариями — организациями, которые специализируются на хранении ценных бумаг и учете прав на них. Согласно указу, РФ вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублевого счета типа «И». Личное присутствие представителя депозитария не является обязательным. В документе также оговариваются подробности механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления держателям ценных бумаг.
Стоит отметить, что еще в 2022 году министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что у страны не осталось других возможностей выплаты средств по евробондам, кроме платежей в национальной валюте.
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Кроме того, внесены изменения в указ о временном порядке исполнения государственных долговых обязательств России перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно им, деньги на счетах типа «И» тоже будут защищены от ареста, взыскания и обеспечительных мер.
Стоит отметить, что еще в 2022 году министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что у страны не осталось других возможностей выплаты средств по евробондам, кроме платежей в национальной валюте.
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Артем Путинцев