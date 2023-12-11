В Центробанке рассказали о способе продажи заблокированных иностранных активов

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Российские инвесторы смогут продавать заблокированные иностранные активы нерезидентам. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
Банк России определил порядок действий при обмене ценными бумагами.
Отмечается, что получение средств возможно только по тем ценным бумагам, которые учитываются в Национальном расчётном депозитарии. Подать заявку на продажу активов можно только если их сумма не превышает 100 тысяч рублей. Участие в торгах производится на добровольной основе.
Правительственная комиссия позднее утвердит условия и правила проведения торгов и порядок расчёта стоимости бумаг. Как только будет объявлен старт, брокеры, управляющие компании ПИФ и доверительные управляющие будут обязаны уведомить своих клиентов о начале проведения торгов. По завершении торгов деньги, полученные с продажи ценных бумаг, будут начислены на счета, которые указали инвесторы.
В Центробанке добавили, что нерезиденты должны будут подать заявку на покупку ценных бумаг, а полученные активы зачислят на специальные транзитные счета, которые откроются по итогам торгов. Оплатить их можно средствами со счетов типа «С».
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Отмечается, что получение средств возможно только по тем ценным бумагам, которые учитываются в Национальном расчётном депозитарии. Подать заявку на продажу активов можно только если их сумма не превышает 100 тысяч рублей. Участие в торгах производится на добровольной основе.
В Центробанке добавили, что нерезиденты должны будут подать заявку на покупку ценных бумаг, а полученные активы зачислят на специальные транзитные счета, которые откроются по итогам торгов. Оплатить их можно средствами со счетов типа «С».
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Анастасия Чинкова