Власти Люксембурга заявили, что будут соблюдать санкции ЕС против Фридмана

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Представитель правительства Люксембурга заявил, что власти страны осведомлены о требованиях российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его замороженных в этом государстве активов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя, на данный момент какие-либо судебные разбирательства по данному вопросу отсутствуют. Он отметил, что Люксембург намерен соблюдать несмотря ни на что введенные против Фридмана санкции Европейского союза.
Представитель правительства заключил, что власти не могут давать каких-либо иных комментариев по этой теме.
Напомним, ранее стало известно, что Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Бизнесмен пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в размере 15,8 миллиарда долларов.
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Представитель правительства заключил, что власти не могут давать каких-либо иных комментариев по этой теме.
Напомним, ранее стало известно, что Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Бизнесмен пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в размере 15,8 миллиарда долларов.
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Екатерина Коршунова