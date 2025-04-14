Внебрачная дочь великого танцора Мариса Лиепы рассказала об оставленом ей отцом наследстве

Мария Лиепа-Шульц (Фото: Инстаграм* @liepa_maria_)
Внебрачная дочь артиста балета Мариса Лиепы Мария Лиепа-Шульц рассказала о наследстве, которое ей оставил знаменитый отец. Актриса стала собственницей квартиры и ювелирных украшений.
В шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Мария вспоминала, что великий танцор очень любил всех своих детей. Марис был трижды женат официально, и во втором браке у него родились сын Андрис и дочь Илзе, которые также впоследствии стали знаменитыми артистами балета и хореографами.
С матерью же Марии художницей по костюмам Евгенией Шульц Лиепа провёл последние годы жизни, но жениться так и не успел. Когда они уже готовились к свадьбе, знаменитый танцор попал в больницу, откуда уже не вернулся.
Наследством своего третьего ребёнка отец не обделил. Он оставил ей четырёхкомнатную квартиру в Москве, в которой актриса живёт по сей день. Кроме того, ей достались богатые ювелирные изделия.
В студии программы артистка продемонстрировала кольцо, которое Марису подарила однажды поклонница из Италии. Теперь это семейная реликвия. А кольцо для помолвки с бриллиантом, которое носила её мама Евгения, теперь принадлежит внучке Лиепы.
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С матерью же Марии художницей по костюмам Евгенией Шульц Лиепа провёл последние годы жизни, но жениться так и не успел. Когда они уже готовились к свадьбе, знаменитый танцор попал в больницу, откуда уже не вернулся.
Наследством своего третьего ребёнка отец не обделил. Он оставил ей четырёхкомнатную квартиру в Москве, в которой актриса живёт по сей день. Кроме того, ей достались богатые ювелирные изделия.
«Когда я была маленькой, я все украшения цепляла и хватала. Он говорил: „Когда вырастишь, будешь носить“», — рассказала Мария Лиепа-Шульц ведущему телепрограммы.
В студии программы артистка продемонстрировала кольцо, которое Марису подарила однажды поклонница из Италии. Теперь это семейная реликвия. А кольцо для помолвки с бриллиантом, которое носила её мама Евгения, теперь принадлежит внучке Лиепы.
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Александр Бойцов