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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что если Франция начнет поставлять Украине истребители, это может привести к разгару третьей мировой войны. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
«Угроза финансового краха для Франции, ослабление нашей вооруженной силы, возможность эскалации конфликта до масштабов мирового столкновения. Должны ли мы позволить Макрону так поступить? Предлагаю его отстранить, выйти из Евросоюза и НАТО, прекратить свое самоуничтожение и защищать мир от этих безумцев», — заявил политик.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире французского телеканала LCI, что ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно возможной передачи истребителей Mirage 2000 в Киев.
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Артем Кузьмин