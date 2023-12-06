Во Франции раскрыли, сможет ли Макрон переубедить Орбана по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, чтобы изменить позицию касаемо членства Украины в Евросоюзе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино.