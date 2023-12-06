Во Франции раскрыли, сможет ли Макрон переубедить Орбана по Украине

Фото: iStock/artJazz
Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, чтобы изменить позицию касаемо членства Украины в Евросоюзе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино.
Макрон и Орбан проведут встречу в Париже в четверг, 7 декабря.
Эксперт напомнил, что венгерский премьер выступает против вступления Украины в ЕС и выделения стране очередного пакета помощи в размере свыше 50 млрд евро из европейского бюджета 2021-2027 годов, к чему постоянно призывает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По словам Асселино, Макрон не может предложить Орбану других условий, которые бы он смог принять. К тому же, политолог убеждён, что французский президент прекрасно понимает, что Орбан прав в этой ситуации, поскольку вступление Украины в ЕС дестабилизирует объединение.
Также собеседник агентства подчеркнул, что Конгресс США отказывается от продолжения финансирования Украины. Если это произойдёт, Европа не сможет покрыть те расходы, которые некогда оплачивали США.
Читайте также:
В ЕК заявили, что сделали все возможное по членству Украины в Евросоюзе
Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
Венгрия не будет ветировать вступление Украины в ЕС, заявил Орбан
Эксперт напомнил, что венгерский премьер выступает против вступления Украины в ЕС и выделения стране очередного пакета помощи в размере свыше 50 млрд евро из европейского бюджета 2021-2027 годов, к чему постоянно призывает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Также собеседник агентства подчеркнул, что Конгресс США отказывается от продолжения финансирования Украины. Если это произойдёт, Европа не сможет покрыть те расходы, которые некогда оплачивали США.
Читайте также:
В ЕК заявили, что сделали все возможное по членству Украины в Евросоюзе
Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
Венгрия не будет ветировать вступление Украины в ЕС, заявил Орбан
Анастасия Чинкова