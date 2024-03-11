Во Франции раскритиковали США за подрыв «Северный потоков»

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Политик и кандидат от французской партии «Патриоты» выборах в Европарламент Флориан Филиппо объяснил, почему западные страны не расследуют подрыв российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.
Филиппо предположил, что расследование не будет проведено, потому что последствия «не причинят вреда России». Он обвинил США и другие страны НАТО в подрыве газопровода.
Политик напомнил, что даже Франция и Германия официально не протестовали, хотя их интересы были затронуты диверсиями. По его словам, государства скрывали информацию об организаторах взрывов, потому что они были из «лагеря хороших».
Ранее сообщалось, что ФРГ, Дания и Швеция отказываются от участия в расследовании по «Северным потокам».
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«Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегиии Великобритании. Это не соответствует "правильной риторике". Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что ФРГ, Дания и Швеция отказываются от участия в расследовании по «Северным потокам».
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Александр Климов