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Во Франции раскритиковали США за подрыв «Северный потоков»

Политик Филиппо обвинил США и участников НАТО в подрыве «Северных потоков»
11 марта 2024, 03:48
Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Политик и кандидат от французской партии «Патриоты» выборах в Европарламент Флориан Филиппо объяснил, почему западные страны не расследуют подрыв российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.
Филиппо предположил, что расследование не будет проведено, потому что последствия «не причинят вреда России». Он обвинил США и другие страны НАТО в подрыве газопровода.

«Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегиии Великобритании. Это не соответствует "правильной риторике". Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало», – подчеркнул он.


Политик напомнил, что даже Франция и Германия официально не протестовали, хотя их интересы были затронуты диверсиями. По его словам, государства скрывали информацию об организаторах взрывов, потому что они были из «лагеря хороших».

Ранее сообщалось, что ФРГ, Дания и Швеция отказываются от участия в расследовании по «Северным потокам».

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#северный поток
#франция
#германия
#сша
#оон
#расследование
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Захарова заявила о попытках Франции изображать миротворчество в Закавказье
Захарова: Франция начала изображать миротворца в Нагорном Карабахе
11 марта 2024, 04:09

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия » заявила, что Франция после провальной политики в Африке сразу же обратилась к Закавказью и теперь пытается представить себя в качестве миротворца в Нагорном Карабахе.
По ее словам, расширение деятельности Парижа в регионе связано с провалом его политики в Африке, и таким образом он пытается компенсировать свое общественно-политическое сознание. Она подчеркнула, что деятельность Франции на Кавказе связана с «как бы миротворческими усилиями».

«Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения. Всю миротворческую роль даже в контексте нагорно-карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна», – заявила дипломат.

Захарова отметила, что самый сложный этап уже позади, и Франция пытается превратить чужие успехи в свои собственные.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев после операции в Нагорном Карабахе заявил, что сообщения о планах Азербайджана напасть на Армению представляют собой инсинуации Франции.

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#россия
#мария захарова
#мид рф
#франция
#азербайджан
#армения
#нагорный карабах
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Посол России высказался о русофобской риторике США в преддверии выборов как о провокации
Посол Антонов: Русофобская риторика США в преддверии выборов сродни провокации
11 марта 2024, 03:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает русофобскую риторику официальных лиц США в преддверии президентских выборов как провокацию, передает Lenta.ru.
Он указал на официальные заявления американских чиновников об «захватнических амбициях» России в Европе, встречи сотрудников Госдепартамента с представителями беглой российской «пятой колонны», призывы СМИ к организации протестных митингов в день голосования.

«Рассматриваем все это как скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель "раскачать" ситуацию в нашей стране. Требуем от местных властей отказаться от действий, чреватых окончательным скатыванием двусторонних отношений в пропасть», – подчеркнул Антонов.

Посол отметил, что враги России знают о сплоченности российского общества во главе с президентом Владимиром Путиным, о поддержке населением внутренней и внешней политики и целей специальной военной операции.

Антонов добавил, что, несмотря на постоянные провокации, посольство работает спокойно и решает организационные вопросы, связанные с предстоящим голосованием. Он отметил, что дипломатические представительства за рубежом находятся в тесном контакте с секретной службой Госдепартамента, и выразил надежду, что американская дипслужба выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности.

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#посольство
#россия
#сша
#дипломат
#нато
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Захарова объяснила, по какой причине НАТО не желает принимать Украину в альянс
Захарова: Украина не вступит в НАТО, так как страны желают часть ее территорий
11 марта 2024, 02:31

Фото: iStock/Michele Ursi

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» объяснила, почему страны НАТО не хотят вступления Украины в НАТО. По словам Захаровой, члены НАТО заинтересованы в оккупации части западной территории Украины.
«А почему же Украину все-таки не позвали в НАТО? Так ее не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы», – заявила дипломат.

По его словам, члены НАТО не собираются этого делать, потому что некоторые из них хотят получить часть украинской территории. В частности, Польша даже перестала скрывать подобные намерения, подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее Мария Захарова признала участников НАТО не отрицать присутствие своих военных на территории Украины.

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#мид
#мария захарова
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#нато
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Политолог заявил о стремлении НАТО взять под контроль Балтийское море
Политолог Батурин: НАТО планирует взять под контроль Балтийское море
11 марта 2024, 02:05

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Крымский политический эксперт Денис Батурин прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, передает РИА Новости.
Батурин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это план по доминированию на Балтийском море. Он напомнил, что протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта. Тогда же, 8 марта, самолет Gulfstream S102B шведских ВВС пролетел над Польшей в районе границы Калининградской области и Белоруссии.

«Таким образом, Запад реализовал план по превращению Балтийского моря в "озеро НАТО"», – заявил политолог.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция будут участвовать в военных учениях вблизи границ России.

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#финляндия
#швеция
#нато
#польша
#россия
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ТАСС: Путин на следующей неделе проголосует на президентских выборах
11 марта 2024, 01:58

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах президента РФ на следующей неделе, рассказал телеканал «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путину». Пока неясно, проголосует ли глава государства дистанционно, или же отправится на избирательный участок.
Также у Путина на грядущей неделе запланированы встречи с победителями конкурса «Лидеры России» и совещания с правительством и Совбезом РФ.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта и впервые в истории страны будут длиться три дня. Онлайн-голосование пройдет в 29 регионах страны. . В частности, уже больше трех миллионов россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» для голосования на президентских выборах. Среди них наиболее часто меняли место голосования жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Краснодарского и Красноярского краёв, Ленинградской и Самарской областей, Татарстана, а также Иркутской и Свердловской областей.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее стало известно, что досрочное голосование на выборах президента России началось в Донецкой народной республике (ДНР). В регионе функционирует 626 избирательных комиссий, каждая из которых сформировала по две мобильные группы для выездного голосования.

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#голосование
#выборы
#президент
#владимир путин
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Орбан охарактеризовал возможное переизбрание Байдена словами «будет плохо»
Орбан охарактеризовал переизбрание Байдена на второй срок словами «будет плохо»
11 марта 2024, 01:32

Фото: РИА Новости/ Антон Денисов

Премьер-министр Венгрии Орбан прокомментировал шансы президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок в интервью телеканалу M1.
Премьер-министр Орбан оценил потенциальное переизбрание Байдена словами «будет плохо».

«Это было бы плохо», – ответил премьер-министр на вопрос журналиста о том, что он думает о возможном переизбрании нынешнего американского лидера.

Ранее премьер-министр Орбан предсказал, что если Трамп будет избран президентом США, то финансовая помощь Украине прекратится.

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#виктор орбан
#джозеф байден
#выборы
#сша
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Нетаньяху исключил возможность существования Государства Палестины
Politico: Нетаньяху отрицает возможность существования палестинского государства
11 марта 2024, 00:49

Фото: iStock/Stadtratte

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на вопрос о возможности существования палестинского государства, передает издание Politico.
Премьер-министр Нетаньяху отверг возможность создания палестинского государства, подчеркнув, что его позицию поддерживает большинство израильтян.

«Позиция, которую я занимаю, поддерживается подавляющим большинством израильтян, которые говорят после 7 октября: мы не хотим видеть палестинского государства», – отметил он.

По словам премьер-министра, Израиль должен полностью контролировать всю палестинскую территорию к западу от реки Иордан.

Ранее премьер-министр Нетаньяху озвучил сроки завершения операции в секторе Газа.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#операция
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Зеленский решительно отверг призыв папы римского поднять белый флаг
Зеленский назвал призыв папы римского к переговорам виртуальным посредничеством
11 марта 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении резко отреагировал на призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг и сесть за стол переговоров.
Глава государства поблагодарил всех украинских священнослужителей, которые были с бойцами на передовой и поддерживали их молитвой, словом и делом.

«Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством», – заявил Зеленский.

Ранее папа римский Франциск призвал Украину поднять белый флаг и пойти на переговоры.

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#флаг
#церковь
#россия
#украина
#переговоры
#владимир зеленский
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Le Devoir: Канадский генерал лишился сна из-за действий России в Арктике
11 марта 2024, 00:03

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Канадский генерал Блейз Фроули пожаловался на то, что лишился сна из-за действий России в Арктике. Как сообщает издание Le Devoir, последние беспокоят военачальника настолько, что он «не может спать по ночам».
Заместитель командующего воздушно-космической обороной Северной Америки пояснил, что Арктика, а в особенности район Аляски – это самый быстрый способ для атаки противника.

По словам Фроули, у Москвы сейчас уже имеется в строю 40 атомных ледоколов, и за ближайшие 10 лет планируется построить ещё около десятка, в то время как у Канады и США есть всего пять ледоколов на двоих, и ещё столько же они намерены построить совместно. Таким образом, превосходство России в этой области является уже как минимум пятикратным.

Также генерал указал на «невероятные возможности российского оружия», результаты применения которого в зоне СВО на Украине сейчас может наблюдать весь мир. Именно это, вкупе с напряжёнными отношениями России и Запада, и лишило Фроули сна.

Ранее сообщалось, что группа ведущих российских вузов, включая МИФИ, МФТИ и МГТУ им. Баумана, предложили создать комплексную программу научных исследований для освоения Арктики. Разработанная учёными программа будет представлена на рассмотрение Госкомиссии по Арктике.

В России также реализуется проект «Арктический вызов». Летом этого года сообщалось об открытии 200 вакансий в регионах Арктической зоны в рамках данного проекта. Набор специалистов шёл в таких сферах, как энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, социальная сфера, образование, информационные технологии, СМИ и др.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию сообщил про необходимость развития Северного морского пути и наращивания арктического флота. Глава государства указал, что в начале 2024 года на балтийском заводе заложили новый атомный ледокол «Ленинград». В 2025 году планируется заложить еще один корабль подобного класса – «Сталинград». Путин также сообщил о строительстве ледокола нового поколения «Лидер» на дальневосточной верфи, мощность которое будет больше в два раза.

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#арктика
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#россия
#военные
#сон
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