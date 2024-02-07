Швеция прекращает расследование по «Северным потокам»

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Швеция официально объявила, что прекращает процесс расследования подрыва «Северных потоков», об этом сообщили в прокуратуре страны.
Сегодня в шведском надзорном ведомстве подтвердили, что действительно прекращают вести расследование о взрывах, которые в России были названы терактом. По официальной причине — расследование решили закрыть из-за отсутствия подозреваемых.
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