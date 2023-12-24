Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным

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Французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар заявил, что независимо от исхода выборов в США Вашингтон захочет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным.
По словам журналиста, либо следующим американским президентом станет Дональд Трамп, который ранее сообщал, что решит проблему в 24 часа, либо в ином случае администрация действующего президента США Байдена и демократы в итоге захотят мира, так как намерены сосредоточиться в первую очередь на Китае.
Жирар подчеркнул, что в США осознают, что в стратегическом плане не в интересах штатов бросать РФ в объятия КНР, поэтому с противостоянием на Украине практически все понятно.
Ранее профессор из Питтсбургского университета Дэниел Ковалик выразил мнение о намерениях США начать переговоры с Россией, обусловленных возможным поражением Украины.
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Жирар подчеркнул, что в США осознают, что в стратегическом плане не в интересах штатов бросать РФ в объятия КНР, поэтому с противостоянием на Украине практически все понятно.
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Екатерина Коршунова